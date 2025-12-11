Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, joi, 11 decembrie, contractul pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu, prima șosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria. Anunțul a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

Contractul semnat cu Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (liderul Asocierii)- Emay Uluslararasi Muhendislik ve Mușavirlik Anonim Șirketi are o valoare de 33 milioane lei și o durată totală de 18 luni, din care 16 luni pentru realizarea Studiului, respectiv două luni pentru asistență tehnică necesară pregătirii contractului pentru proiectare și execuție.

,,Am semnat, astăzi, contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu, primul obiectiv major de infrastructură rutieră care se proiectează la frontiera cu Bulgaria. Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză (autostradă sau drum expres), structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse. Apreciem interesul deosebit pentru această investiție, iar toate propunerile și solicitările primite sunt centralizate și vor fi înaintate proiectantului. Este un obiectiv în care am avut în vedere, încă de la început, realizarea unor proiecte complementare, precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, cât și posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, aspecte ce sunt de natură să crească competitivitatea proiectului pentru obținerea finanțărilor europene ”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Contractul include elemente inovatoare, precum utilizarea BIM (Building Information Modeling), echiparea instalațiilor de foraj pentru studiul geotehnic cu sisteme GPS și camere, care permit urmărirea lucrărilor în timp real.

Ce a transmis Ministrul Transporturilor, după semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză București-Giurgiu

Ministrul Transporturilor, Ciprian Ștefan, a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, că ”proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria devine unul strategic și va contribui la un transport rutier modern și conectivitatea între cele două țări”.

