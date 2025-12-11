Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit”

Compania olandeză Van Hessen, activă în prelucrarea cărnii și furnizarea de materii prime pentru industria farmaceutică anunță că își închide operațiunile din România la doar patru ani după deschiderea primei sale sucursale din Europa de Sud-Est.

Van Hessen, una dintre companiile importante la nivel mondial în segmentul prelucrării carcaselor și al furnizării de materii prime de origine animală pentru industria farmaceutică, a decis să se retragă de pe piața românească, potrivit informațiilor Profit.ro.

Sucursala din România, deschisă în 2021 la București, a reprezentat la acel moment prima extindere a grupului în Europa de Sud-Est. Compania a transmis că decizia este parte a procesului său permanent de evaluare a potențialului global de creștere.

„Fiind un business global, ne evaluăm periodic potențialul de creștere la nivel mondial, căutând cele mai potrivite condiții de operare într-un peisaj în continuă evoluție. Rămânem deschiși pentru o dezvoltare durabilă a afacerilor și ne evaluăm în mod regulat posibilitățile pe fiecare piață pe care operăm”, a comunicat Van Hessen pentru Profit.ro.

La intrarea pe piața locală, compania și-a început activitatea la solicitarea unui client, un abator și anunța ca obiect principal furnizarea de servicii pentru industria cărnii de porc.

„Am început activitatea în România la cererea unuia dintre clienții noștri, un abator. Vom furniza servicii în industria cărnii de porc”, declara în 2021 Christian Stehmann, managing director Van Hessen.

Van Hessen părăsește România după patru ani de pierderi constante

Analiza datelor financiare arată că businessul din România nu a reușit să se stabilizeze. Afacerile au fost modeste cu doar 880.000 lei în 2021, puțin peste 1 milion lei în 2022 și 1,1 milioane lei în 2023, iar anul trecut cifra de afaceri a fost sub zero.

Toate aceste rezultate au venit pe fondul funcționării constante pe pierderi, care au totalizat 1,2 milioane lei în patru ani, în timp ce datoriile au crescut la 1,8 milioane lei.

Fondată în 1902 ca o afacere de familie, Van Hessen a crescut până a deveni un furnizor important în domeniul carcaselor și al produselor de origine animală. În 2017, compania a fost achiziționată de grupul german Saria, activ în industria alimentară, agricultură și producția de energie.