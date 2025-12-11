Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați

Un tânăr șofer din Łódź, centrul Poloniei, a fost amendat cu 50 de zloți, circa 12 euro, pentru depășirea vitezei cu doar 1 km/h în zona urbană a celui de-al treilea cel mai mare oraș al țării, a relatat portalul Brd24, citat de Onet.

Poliția din Łódź a amendat un tânăr șofer, 19 ani, pentru depășirea vitezei cu doar 1 km/h în zona urbană. Amendat a fost aplicată pe 27 noiembrie. Bărbatul a fost oprit de poliție într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h. Radarul poliției a înregistrat o viteză de 51 km/h. „Conform reglementărilor în vigoare, ofițerul a aplicat o amendă de 50 de zloți (n.r. circa 12 euro) și un punct de penalizare”, a declarat, pentru Brd24, purtătorul de cuvânt al Poliției din Łódź, preia Libertatea.

Cazul a relansat discuțiile despre necesitatea unor reglementări mai clare privind toleranța dispozitivelor de măsurare a vitezei.

„Nu am mai întâlnit niciodată așa ceva”, ai declarat, la unison, polițiștii rutieri din toată Polonia. Problema este că legea nu specifică clar dacă polițiștii ar trebui să ia în considerare marja de eroare a dispozitivelor de măsurare.

Reglementările permit o toleranță de ±3 km/h pentru viteze sub 100 km/h. Jarosław Tetrycz, expert în măsurarea vitezei, insistă: „Nu am întâlnit niciodată o situație în care instanța să nu ia în considerare această toleranță de măsurare”.

Poliția din Łódź a susținut că „toleranța se aplică doar la verificarea tehnică a dispozitivelor, nu și în timpul controalelor rutiere“.

Șoferii pot refuza să semneze procesul verbal, dacă au dubii. Acceptarea amenzii închide calea contestării ulterioare.

