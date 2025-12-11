Prima pagină » Actualitate » Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați

Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați

11 dec. 2025, 11:11, Actualitate
Amendă usturătoare pentru un șofer care a depășit viteza legală cu 1 km/h, în Polonia. Chiar și polițiștii au fost revoltați
Foto ONET

Un tânăr șofer din Łódź, centrul Poloniei, a fost amendat cu 50 de zloți, circa 12 euro, pentru depășirea vitezei cu doar 1 km/h în zona urbană a celui de-al treilea cel mai mare oraș al țării, a relatat portalul Brd24, citat de Onet.

Poliția din Łódź a amendat un tânăr șofer, 19 ani, pentru depășirea vitezei cu doar 1 km/h în zona urbană. Amendat a fost aplicată pe 27 noiembrie. Bărbatul a fost oprit de poliție într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h. Radarul poliției a înregistrat o viteză de 51 km/h. „Conform reglementărilor în vigoare, ofițerul a aplicat o amendă de 50 de zloți (n.r. circa 12 euro) și un punct de penalizare”, a declarat, pentru Brd24, purtătorul de cuvânt al Poliției din Łódź, preia Libertatea.

Cazul a relansat discuțiile despre necesitatea unor reglementări mai clare privind toleranța dispozitivelor de măsurare a vitezei.

„Nu am mai întâlnit niciodată așa ceva”, ai declarat, la unison, polițiștii rutieri din toată Polonia. Problema este că legea nu specifică clar dacă polițiștii ar trebui să ia în considerare marja de eroare a dispozitivelor de măsurare.

Reglementările permit o toleranță de ±3 km/h pentru viteze sub 100 km/h. Jarosław Tetrycz, expert în măsurarea vitezei, insistă: „Nu am întâlnit niciodată o situație în care instanța să nu ia în considerare această toleranță de măsurare”.

Poliția din Łódź a susținut că „toleranța se aplică doar la verificarea tehnică a dispozitivelor, nu și în timpul controalelor rutiere“.

Șoferii pot refuza să semneze procesul verbal, dacă au dubii. Acceptarea amenzii închide calea contestării ulterioare.

Recomandarea autorului: Un român a circulat cu de peste trei ori viteza legală în Austria și a mai trecut și pe roșu. Care au fost consecințele

Ardiles vânat. Mihai Mărgineanu a primit o citație de la Viena. Menestrelul, intimat-penal, trebuie să se predea poliției austriece

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
11:34
Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
11:26
Ministrul Transporturilor anunță semnarea contractului pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză care leagă București de Bulgaria
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
10:59
Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte”
UTILE Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
10:43
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv. Localnicii au obținut o victorie istorică după 12 ani de luptă în instanță
10:41
Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv. Localnicii au obținut o victorie istorică după 12 ani de luptă în instanță
Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Studiu: Din ce țări să nu cumperi o mașină la mâna a doua
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care a fost prima carte scrisă?

Cele mai noi