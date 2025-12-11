Prima pagină » Știri externe » Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Peste 30 de țări se vor alătura în sistem de videoconferință

11 dec. 2025, 11:35, Știri externe
Volodimir Zelenski s-a aflat într-o misiune diplomatică săptămâna aceasta. Înainte de a trimite planul de pace revizuit al Ucrainei către Statele Unite, șeful de stat a călătorit la Londra, Bruxelles și Roma unde a purtat negocieri cu liderii europeni. Președintele Ucrainei va încerca să continue aceste negocieri și astăzi. Astfel, va participa la o întâlnire virtuală a autoproclamatei „coaliții a celor dispuși“ sau „Coaliția de voință“.

Întâlnirea va reuni lideri din peste 30 de țări „care lucrează cu Ucraina pentru a asigura securitatea pe uscat, în aer și pe mare”, a declarat ieri Zelenski.

Coaliția, care s-a întrunit ultima dată pe 25 noiembrie, se va reuni după comentariile usturătoare făcute săptămâna aceasta de Donald Trump, care i-a numit pe unii lideri europeni „slabi” și i-a criticat pentru că nu au reușit să asigure pacea în Ucraina.

Zelenski și aliații săi speră să-l aducă pe Trump în Europa, în acest weekend, pentru un summit improvizat al liderilor, deși președintele SUA a declarat aseară că „nu vrem să ne pierdem timpul”.

Într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei a mai transmis că săptămâna viitoare, vor avea loc noi întâlniri bilaterale.

„Ne vom coordona cu Europa în formate bilaterale, săptămâna viitoare. Ucraina acționează rapid; fiecare vizită și fiecare negociere pe care le desfășurăm dau întotdeauna rezultate practice pentru apărarea și reziliența noastră.“, a transmis Zelenski.

Acesta a mai menționat că aviația Ucrainei a fost întărită. „Detaliile nu sunt încă publice, dar continuăm să ne întărim forțele în aer.“, a precizat președintele.

