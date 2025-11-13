Prima pagină » Bancuri » BANCUL de joi | Morga și Registratura

13 nov. 2025, 07:36, Bancuri
Bancul de joi este despre un apel telefonic, greșit, care duce la un deznodământ neașteptat…

«Sun la spital. Formez numărul…

Răspunde o voce feminină, plăcută:

– Vă ascult!

– Bună ziua! Este Registratura?

– Aici este Morga!

– Hmmm, ma scuzați, cred că este cam devreme pentru mine….

Aceeași voce plăcută:

– Nicio problemă, noi mai așteptăm!»

