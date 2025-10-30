Bancul de joi | „Tu ori îmi ascunzi ceva?”

Dacă e joi, atunci e momentul să ne delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, este o conversație foarte aprinsă între o mamă și fiul ei. Iată discuția!

Aseară m-a luat maică-mea la rost.

–Mă, tu ori îmi ascunzi ceva?

-Nu, mama, de ce, ce s-a întâmplat?

-Ori fata aia cu care umbli tu are un copil?

-Nu, mamă, n-are, ce ți-a venit?

-Nu mai minți. Te-am auzit aseară când vorbeai cu ea la telefon și i-ai zis: „Noapte bună, te pup și pe tine, și pe aia mică”.

Alte bancuri haioase

Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară. După nouă luni, vecina naște și vine la ușa lui Bulă să-i spună că este tatăl copilului. Cea mai vehementă este, normal, soția lui Bulă:

– Cum ai putut să faci așa ceva, Bulă?! Ai acasă trei copii și o nevastă iubitoare și tu ce faci, nemernicule?

– Bubulino, îți jur că nu este copilul meu! Sunt gata să fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!

Zis și făcut. După efectuarea testului, a iesit următorul rezultat surprinzător:

– Bulă a fost întotdeauna steril.

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.

– Dar cu ce te ocupi dumneata?

– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!

– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.

– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi, pi, pi mănâncă. Apoi, le zic să plece la cul-culcare. Se duc toate, afră de una. Îi zic: Du-du-te de te culcă! Nu vrea.

Iar: Du-te la culcare, iar nu vrea. Mă enervez și-i zic: Du-du-te-n pi-pi-pi… Și vin cinci mii de găini.

