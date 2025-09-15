Prima pagină » Bancuri » Bancul de luni | Bubulina divorțează de Bulă, dar vrea ca singurul lor copil să rămână la ea

15 sept. 2025, 11:05, Bancuri
Începe săptămâna cu zâmbetul pe chip! Pentru asta, GÂNDUL ți-a pregătit un banc bun: Bubulina divorțează de Bulă, dar vrea ca singurul lor copil să rămână la ea.

Bubulina divorțează de Bulă, dar vrea ca singurul lor copil să rămână la ea. În timpul procesului, judecătorul o întreabă:

– Doamna Bubulina, de ce doriți să aveți custodia copilului?

– Domnule judecător, este foarte simplu. Eu m-am chinuit și am adus pe lume acest copil, iar dacă a ieșit din mine, atunci este al meu!

– Domnule Bulă, dar dumneavoastră de ce vreți custodia copilului?

– Domnule judecător, eu vreau doar să vă pun o întrebare: Când mergeți la aparatul de cafea, băgați o fisă și aparatul vă dă cafeaua. Acel pahar de cafea este al dumneavoastră sau al aparatului?

