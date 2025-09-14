Prima pagină » Bancuri » BANCUL zilei | Câtă pastă de dinți se află într-un tub

BANCUL zilei | Câtă pastă de dinți se află într-un tub

14 sept. 2025, 12:30, Bancuri
În ultima zi de weekend GÂNDUL.RO vă propune bancul zilei de azi. Află câtă pastă de dinți se află într-un tub, de fapt.

– Mami, știi câtă pastă de dinți se află într-un tub?

– Câtă, puișor?

– Din sufragerie până-n dormitor și înapoi.

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toată averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toată averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toată averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

În junglă

Leul se trezește într-o dimineață simțindu-se cu adevărat important. Iese la plimbare și întâlnește o maimuță pe care o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din junglă?

Maimuța, tremurând, zice:

– Măria Ta, leule!

Mai târziu întâlnește o antilopă și o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din savană?

Antilopa, tremurând, zice:

– De departe Măria Dumneavoastră, leule!

Mai încolo, leul întâlnește un elefant și întreabă:

– Care este animalul cel mai fioros din junglă?

Ca din pușcă, elefantul încolăcește leul cu trompa și începe să-l izbească de copacii din stânga și din dreapta. Și tot așa de câteva ori, după care îl aruncă de pământ și începe să sară pe el cu toate cele patru picioare ale sale.

Când îi dă drumul, leul se trase deoparte, se scutură de praf și, încă amețit, zice:

– Și tu, elefantule! Numai din cauză că nu știi răspunsul, nu trebuie să îți ieși în halul ăsta din pepeni!

BANC | Bulă plasează un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

