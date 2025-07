BANCUL de luni | Bulă se duce la doctorul de familie: „Am o mare problemă”

Începe ziua de luni cu zâmbetul pe buze! Bulă se duce la doctorul de familie: „Am o mare problemă”? Spor la râs!

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

Bancul zilei. Barmanul de ultimă generație

Un tip intră într-un bar nou deschis unde auzise că se folosesc doar supertehnologii de servire a clienților. Apare barmanul, un robot de ultimă generație, și îl întreabă ce coeficient de inteligență are.

Tipul zice 130. Atunci, robotul îi propune un whisky de 25 de ani vechime și începe să discute cu el despre idealismul transcendental kantian, fizică cuantică, nanorobotică.

A doua zi, revine tipul. Robotul îl întreabă ce IQ are. Tipul, curios, zice 90. Atunci, îi oferă o halbă de bere, relativ bună, și începe să vorbească cu tipul despre fotbal, femei, amprenta de carbon și gastronomie. Ziua următoare… Vezi AICI continuarea!

Vezi și: BANCUL ZILEI | Fiica procurorului: „Tăticule, sunt însărcinată”

Românii în Germania

Soțul și soția la muncă de două zile în Germania:

– Bărbate, cum ai cumpărat costiță fără să știi limba?

– Am ridicat tricoul și i-am arătat coastele.

– Bine că… Vezi AICI continuarea!

Vezi și: BANC | „Mi-aș dori o relație de lungă durată cu tine”

Alte bancuri savuroase: