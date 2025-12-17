Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”

Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi FM, că, după părerea sa, faptele de corupție gravă nu ar trebui să se prescrie. Premierul României a anunțat că intenționează să creeze un grup de lucru pentru evaluarea situației din justiție, care a generat un amplu scandal în justiție.

Întrebat dacă susține eliminarea prescrierii faptelor de corupție, premierul României a declarat că, deși nu este un expert în domeniu, după părerea sa, pentru astfel de fapte nu ar trebui să existe prescriere.

”Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puțin în fapte de corupție gravă nu ar trebui să existe prescripția. Deci nu ar trebui să existe în faptele de corupție gravă.

La lucrurile mici, la lucrurile care n-au o relevanță pentru societate, este o situație, dar, din afară, de aspectele legate de prescripție, faptul că un proces durează foarte mult timp că o sentință, indiferent ce fel de sentință, se de la o distanță foarte mare de data la care s-a întâmplat o faptă nu are niciun rol din punct de vedere social. Pentru că cu cât o sentință se de mai aproape de data la care s-a întâmplat fapta, cu cât rolul ei de educație, de a nu face un lucru… memoria socială reține legătura.

În momentul în care trec 5 ani de zile, 7 ani de zile, vă dați seama că oamenii nu mai știu de ce s-a dat o sentință, care este speță, pentru că a dispărut din memoria socială”, a explicat premierul.

Bolojan: ”Am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanți ai CSM-ului”

Legat de durata proceselor, Bolojan a menționat că a decis să formeze un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanții CSM-ului, ai procuraturii și ai judecătorilor.

”Durata proceselor este o problemă importantă și aici trebuie văzut legislație, alte aspecte legate de cum funcționează completurile și aici, de aceea am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanți ai CSM-ului, ai procurorilor și judecătorilor, dacă vor dori să participe la acest grup de lucru în așa fel încât la final să avem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în acești ani pe baza legilor după care funcționăm și să vedem cu ce propuneri vine acest grup, în așa fel încât ele apoi să fie analizate din punct de vedere al susținerii lor, pentru că orice orice fel de modificări trebuie făcute în așa fel încât să respecți o procedură parlamentară.

Nu exista altă posibilitate și în același timp văzut care sunt mecanismele din interior pe care responsabilii de astăzi din justiție trebuie să le îmbunătățească”, a mai explicat premierul.

Sursa video: Digi 24

