Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani

Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani

17 dec. 2025, 16:06, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a atras atenția că în spatele protestelor recente se ascund interese punctuale din zona puterii de acaparare a justiției. Pe de altă parte, mișcările coordonate din stradă de diferite ONG-uri au surse de finanțare suspecte, apreciază cunoscutul jurnalist.

Redactorul-șef Cațavencii a observat, în studioul Gândul, că protestele ascund entități mai mari sau mai mici din interiorul puterii, care „vor să-și atragă bucăți din justiție”.

Facțiunile care încearcă să controleze justiția

În continuare, Doru Bușcu a explicat că liderii din justiție sunt de ceva vreme mai interesați de achitări. Există rețele de judecători și de procurori racolați dinspre zona puterii, care are diverse interese să controleze justiția.

Pare să fie o schimbare de direcție în ultimii ani. Leadership-ul instituțiilor care se ocupă cu administrarea justiției, chiar și cu înfăptuirea ei uneori, sunt mai chitite pe eliberări, achitări. Sigur, aici e o discuție stufoasă. Înainte era un alt grup care era mai chitit pe arestări, pe făcut dosare, pe condamnări. Și avem dovezi în ambele părți. Nu cred că sunt neapărat două categorii mari care se ciocneau sau care vrea una să-i tragă scaunul alteia. Cred că suntem în epoca regatelor combatante, în care facțiuni mai mari sau mai mici, din diferite entități ale puterii, încearcă să-și aproprieze bucăți din justiție.

„Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani”

Unii au o rețea de judecători ai lor. Poate că la Curtea de Apel, poate că în tribunale, amestecată cu niște procurori ca să gestioneze niște dosare. De ce să gestioneze dosare? Din două motive. Unul este pentru a obține putere, eliminând un adversar sau blocând un adversar sau eliberând un adversar. Sau să obțină bani. Cred că la bază justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani. Tripticul procuror, judecător, avocat funcționează foarte eficient în instituțiile mici, în judecătorii, poate că și în tribunale. Avem zeci de cazuri despre care am scris în anii trecuți care se pierd în praful timpului, ceea ce arată că nu este la vârf un fenomen endemic, ci este distribuit în toată magistratura, în toată această industrie a justiției, a comentat Bușcu. 

Protestele pro-justiție au luat pauză după 2017

Referitor la protestele apărute în urma documentarului Recorder, invitatul a observat că acestea vin pe fondul unei pauze față de cele din 2017 – generate de celebra ordonanță OUG13, motivul întreruperii fiind lipsa finanțării.

Ca și cum ar fi fost trase niște organizații din priză. În urmă cu niște ani, cu ONG-uri foarte active, după care a urmat o perioadă de apatie. Știm că în spatele unor ONG-uri era o finanțare crepusculară.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic

Cristoiu demolează protestatarii Recorder: Nicușor Dan a zis că au ieșit pentru ca o clică să păstreze puterea

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare
13:47
Lupta pentru Înalta Curte. Cataramă: Este ultima zvâcnire a progresiștilor pentru a bloca ajungerea la putere a forțelor conservatoare
EXCLUSIV Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
17:19
Viorel Cataramă despre protestele pro-justiție: Astfel de mișcări nu pot avea succes dacă nu sunt sprijinite și din interiorul structurilor statului
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
16:13
Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga
EXCLUSIV Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!
15:37
Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!
EXCLUSIV „Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională
12:35, 16 Dec 2025
„Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Un astronaut a surprins peisajul de poveste cu lacul Yellowstone acoperit de zăpadă
METEO Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
15:58
Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
REACȚIE Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
15:55
Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
ȘTIINȚĂ Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
15:53
Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
ALERTĂ Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
15:49
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
JUSTIȚIE Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
15:39
Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”
15:34
Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”

Cele mai noi