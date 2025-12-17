Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a atras atenția că în spatele protestelor recente se ascund interese punctuale din zona puterii de acaparare a justiției. Pe de altă parte, mișcările coordonate din stradă de diferite ONG-uri au surse de finanțare suspecte, apreciază cunoscutul jurnalist.

Redactorul-șef Cațavencii a observat, în studioul Gândul, că protestele ascund entități mai mari sau mai mici din interiorul puterii, care „vor să-și atragă bucăți din justiție”.

Facțiunile care încearcă să controleze justiția

În continuare, Doru Bușcu a explicat că liderii din justiție sunt de ceva vreme mai interesați de achitări. Există rețele de judecători și de procurori racolați dinspre zona puterii, care are diverse interese să controleze justiția.

Pare să fie o schimbare de direcție în ultimii ani. Leadership-ul instituțiilor care se ocupă cu administrarea justiției, chiar și cu înfăptuirea ei uneori, sunt mai chitite pe eliberări, achitări. Sigur, aici e o discuție stufoasă. Înainte era un alt grup care era mai chitit pe arestări, pe făcut dosare, pe condamnări. Și avem dovezi în ambele părți. Nu cred că sunt neapărat două categorii mari care se ciocneau sau care vrea una să-i tragă scaunul alteia. Cred că suntem în epoca regatelor combatante, în care facțiuni mai mari sau mai mici, din diferite entități ale puterii, încearcă să-și aproprieze bucăți din justiție.

„Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani”

Unii au o rețea de judecători ai lor. Poate că la Curtea de Apel, poate că în tribunale, amestecată cu niște procurori ca să gestioneze niște dosare. De ce să gestioneze dosare? Din două motive. Unul este pentru a obține putere, eliminând un adversar sau blocând un adversar sau eliberând un adversar. Sau să obțină bani. Cred că la bază justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani. Tripticul procuror, judecător, avocat funcționează foarte eficient în instituțiile mici, în judecătorii, poate că și în tribunale. Avem zeci de cazuri despre care am scris în anii trecuți care se pierd în praful timpului, ceea ce arată că nu este la vârf un fenomen endemic, ci este distribuit în toată magistratura, în toată această industrie a justiției, a comentat Bușcu.

Protestele pro-justiție au luat pauză după 2017

Referitor la protestele apărute în urma documentarului Recorder, invitatul a observat că acestea vin pe fondul unei pauze față de cele din 2017 – generate de celebra ordonanță OUG13, motivul întreruperii fiind lipsa finanțării.

Ca și cum ar fi fost trase niște organizații din priză. În urmă cu niște ani, cu ONG-uri foarte active, după care a urmat o perioadă de apatie. Știm că în spatele unor ONG-uri era o finanțare crepusculară.

