Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate

Alertă meteo în Europa! Un „ciclon bombă” s-a format deasupra Atlanticului de Nord. Vântul extrem rămâne deasupra mării, iar vremea instabilă asociată acestuia aduce poli abundente, ceață și vijelii în unele țări din Europa.

Furtuna s-a format din cauza unui contrast puternic de temperatură între aerul rece al Arcticii și apele mai calde ale Atlanticului, este un sistem de joasă presiune care se intensifică rapid (un „ciclon bombă”) cu o presiune centrală de aproape 930 milibari.

Alertă meteo în Europa

Schimbarea bruscă a vortexului polar deasupra Americii de Nord în această săptămână a provocat un „ciclon bombă” care traversează Atlanticul. Valuri de 15 metri și rafale de vânt ce ajung la peste 140 de km/h perturbă în prezent rutele maritime din Atlanticul central, la sud de Groenlanda.

Meteorologii preconizează că efectele indirecte ale ciclonului vor duce la condiții instabile și avertizări meteorologice în anumite părți ale Europei de Vest, în special în Regatul Unit și Irlanda.

„Ne așteaptă o săptămână instabilă, deoarece sistemele de joasă presiune împing fronturile atmosferice peste Marea Britanie. Având în vedere ploile abundente din ultima perioadă, condițiile meteorologice vor crește riscul de inundații. În acest context, este important să fiți la curent cu ultimele prognoze și avertismente ale Met Office”, a declarat Neil Armstrong, meteorolog șef la Met Office.

Un front staționar ar putea genera cantități semnificative de precipitații în unele regiuni din Irlanda, Regatul Unit, nordul Franței și sudul Norvegiei, existând riscul apariției inundațiilor locale. În acest context, pentru anumite zone au fost deja emise avertizări de ploi. Deși cele mai intense vânturi se vor manifesta în largul oceanului, în Irlanda și Marea Britanie pot apărea rafale puternice, de până la 70 km/h, care pot duce la întreruperi ale alimentării cu energie electrică și la închiderea unor drumuri.

