Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget

Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget

Olga Borșcevschi
17 dec. 2025, 15:55, Știri politice

Președintele Nicușor Dan consideră că nu este bine faptul că Guvernul Bolojan nu a venit până la această dată nici măcar cu proiectul de buget. Mai mult, șeful statului își exprimă speranța că în bugetul pe 2026 va fi transpus și referendumul inițiat de el când era primarul Capitalei.

Nicușor Dan a declarat că urgența este ca România să aibă bugetul pe 2026.

„Nu e bine că suntem în 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Trebuia la 31 decembrie să avem buget. Urgența pentru coaliția este să dea bugetul pe 2026 și bugetul pe 2026, așa cum știu, așa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit, poate puțin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor – și în special piaței financiare – că România este serioasă și își respectă angajamentele în ceea ce privește deficitul”, a afirmat președintele Nicușor Dan, miercuri, la Londra.

În ceea ce privește reformele, Nicușor Dan a precizat că acestea au întârziat. Dar, dacă reformele înseamnă o rearanjare de instituții și eliminarea unor poziții de directori „e foarte bine, înseamnă că statul va economisi din bani”. În caz contrar, dacă reforma înseamnă să mai tai încă o dată 10% pentru oameni din sectorul public, „mi-e teamă că poți să creezi niște dezechilibre”.

Șeful statului consideră că este „esențial” ca statul român să se reformeze.

Întrebat dacă are referendumul inițiat de el când era primar general va fi transpus în buget sau, din contră, se va naște un blocaj între Președinție și Guvern, Nicușor Dan a răspuns că are „toată speranța” că va transpune lege.

„Referendumul a avut trei întrebări, două propusee de mine, una pe bani, una pe urbanism. Deocamdată, discuția mai apropiată este cea pe codul urbanismului și aici am speranța că se va transpune”, mai spune președintele.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”

Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”
15:34
Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”
ULTIMA ORĂ PSD spulberă planurile USR-iștilor de a interveni în justiție: „Conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, face la fel ca Liviu Dragnea”
15:02
PSD spulberă planurile USR-iștilor de a interveni în justiție: „Conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, face la fel ca Liviu Dragnea”
ECONOMIE Ce spune președintele Nicușor Dan despre deficitul pe 2026
14:54
Ce spune președintele Nicușor Dan despre deficitul pe 2026
ULTIMA ORĂ Răzvan Cuc și Cătălin Bușe au fost arestați preventiv
14:44
Răzvan Cuc și Cătălin Bușe au fost arestați preventiv
ULTIMA ORĂ Ministrul Radu Miruță a primit o amendă de câteva mii de euro de la o instituție a statului. Care e suma pe care trebuie să o plătească
14:26
Ministrul Radu Miruță a primit o amendă de câteva mii de euro de la o instituție a statului. Care e suma pe care trebuie să o plătească
POLITICĂ Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva”
14:04
Patrick André de Hillerin se întreabă ce caută Nicușor Dan la Londra, dacă nu se întâlnește cu niciun oficial: „Erau reduceri de Crăciun pe undeva”
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Un astronaut a surprins peisajul de poveste cu lacul Yellowstone acoperit de zăpadă
EXCLUSIV Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
16:06
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
METEO Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
15:58
Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
ȘTIINȚĂ Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
15:53
Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
ALERTĂ Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
15:49
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
JUSTIȚIE Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
15:39
Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
HOROSCOP Ce mesaj îți transmite Universul în funcție de ziua în care te-ai născut
15:32
Ce mesaj îți transmite Universul în funcție de ziua în care te-ai născut

Cele mai noi