Prima pagină » Știri externe » Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari

Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari

17 dec. 2025, 16:10, Știri externe
Chinezii construiesc cel mai mare baraj din lume în Tibet. Valoarea se apropie de 200 de miliarde de dolari

China dezvoltă cel mai mare baraj hidroenergetic din lume pe râul Yarlung Tsangpo, care izvorăște din inima munților Himalaya. Totodată, India și Bangladesh au semnalat îngrijorări legate de posibilele efecte ale acestui proiect asupra regiunii.

Yarlung Tsangpo, recunoscut ca fiind cel mai înalt râu major din lume, izvorăște dintr-un ghețar himalayan și străbate platoul tibetan, ajungând la marginea sudică a țării. Proiectul mega-barajului chinezesc din Tibet va deveni cel mai mare sistem hidroenergetic la nivel global, având o putere de 67-80 gigawați (GW).

De ce Beijingul construiește acest baraj tocmai în Tibet?

Guvernul chinez a justificat proiectul, estimat la 170 de miliarde de dolari, prin extinderea surselor de energie regenerabilă, reducerea emisiilor de carbon și îndeplinirea obiectivelor economice din regiunea Tibet.

„Energia electrică generată va fi transmisă în principal către alte regiuni pentru consum, satisfăcând totodată nevoile locale de energie din Tibet”, a relatat presa din Beijing.

Proiectul hidroenergetic chinez de pe Yarlung Tsangpo, cu o capacitate planificată de 75 GW, evidențiază, de asemenea, creșterea rivalității geopolitice în domeniul energiei și al teritorialității.

Liderul chinez, Xi Jinping, a cerut avansarea rapidă și eficientă a proiectului în Tibet, unde China își consolidează controlul, invocând stabilitatea și creșterea economică ca motivații principale.

Rivalitate geopolitică în regiune

În prima parte a anului 2025, India a demarat, în paralel, o inițiativă hidroenergetică în valoare de 77 de miliarde de dolari americani, vizând construcția a peste 200 de baraje în regiunea de nord-est a țării, cu un accent deosebit pe statul Arunachal Pradesh – zonă disputată cu statul chinez care pretinde că ar face parte din sudul Tibetului.

Beijingul își prezintă mega-barajul de pe Yarlung Tsangpo ca parte a evoluției sale hotărâte spre „energia verde”, dar guvernul indian îl consideră o „pârghie strategică” în regiune. Analiștii geopolitici susțin că viitoarele tensiuni din Asia vor viza râurile transfrontaliere. În acest sens, China, ca sursă principală a multor râuri asiatice, a evitat tratatele obligatorii privind apa pentru a-și menține „hegemonia hidrologică”.

La începutul acestui an, autoritățile din New Delhi au anunțat că urmăresc cu atenție proiectele hidroenergetice ale Chinei și au subliniat că vor lua toate măsurile necesare pentru a apăra interesele Indiei. Aceste măsuri includ acțiuni preventive și corective menite să protejeze viața și mijloacele de trai ale cetățenilor indieni care ar putea afectați de construcția mega-barajului.

Efecte pozitive cu riscuri ecologice?

Specialiștii consideră că proiectul are potențialul de a contribui la eforturile mondiale de reducere a schimbărilor climatice, sprijinind China – cel mai mare emițător de carbon în prezent – să renunțe la energia pe bază de cărbune. Totuși, realizarea acestui obiectiv energetic riscă să afecteze un ecosistem rar, încă nealterat, precum și locuințele tradiționale ale comunităților indigene din apropierea râului, atât pe teritoriul Indiei, cât și pe teritoriul statului Bangladesh.

Conform experților, impactul potențial asupra ecosistemului, inclusiv asupra pescuitului și agriculturii, în contextul existenței a milioane de locuitori indieni și bengalezi, aflați în apropierea râului, nu a fost încă suficient analizat.

Cu toate acestea, într-un comunicat către CNN, Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat că proiectul „a fost supus unor decenii de cercetări aprofundate” și „a implementat măsuri temeinice de siguranță inginerească și protecție ecologică pentru a se asigura că nu va afecta negativ zonele din aval”.

Se anunță o dispută internațională pe tema barajului din Tibet?

Organizația germană pentru drepturile omului „Societatea pentru Popoarele Amenințate” a transmis la începutul acestui an o comunicare Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, în care acuză China de nerespectarea propriilor reglementări privind restricționarea amplasării unităților de producție în zonele centrale și periferice ale rezervațiilor naturale.

La momentul actual, întrebarea fundamentală pentru lumea occidentală se referă la identificarea unui echilibru între avansul tehnologic și implicațiile sociale și ecologice asociate. Deciziile actuale pot avea un impact semnificativ asupra evoluției energetice și geopolitice a regiunii pe termen lung.

Beijingul a respins acuzațiile occidentale, susținând că proiectul respectă normele juridice de protecție a mediului și utilizează integral un sistem de monitorizare modernă pentru protejarea zonelor sensibile și a speciilor rare.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Scăderea investițiilor în China duce la cele mai slabe vânzări cu amănuntul din ultimii ani. Reacția lui Xi: Cei nesăbuiți vor fi trași la răspundere

Victoria extremei drepte la alegerile prezidențiale din Chile amenință dominația chinezilor din America Latină

Recomandarea video

Citește și

SPECTACULOS Fenomen straniu în Iran: Ploile abundente au colorat marea și plajele de pe insula Ormuz într-un roșu aprins
14:07
Fenomen straniu în Iran: Ploile abundente au colorat marea și plajele de pe insula Ormuz într-un roșu aprins
EXTERNE Giorgia Meloni: „Rusia are pretenții nerezonabile.” Kremlinul insistă asupra unei zone neutre pe linia Arctic-Mediteraneeană
13:59
Giorgia Meloni: „Rusia are pretenții nerezonabile.” Kremlinul insistă asupra unei zone neutre pe linia Arctic-Mediteraneeană
DEZVĂLUIRI Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace
13:51
Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace
RĂZBOI Război în Ucraina, Ziua 1392: Noi atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu oficialii europeni
13:05
Război în Ucraina, Ziua 1392: Noi atacuri cu drone și pene de curent în timpul discuțiilor lui Zelenski cu oficialii europeni
FLASH NEWS Uniunea Europeană vrea să facă locuințele mai ieftine pentru tineri. În ultimii 10 ani, costurile caselor au crescut cu aproape 60%
13:03
Uniunea Europeană vrea să facă locuințele mai ieftine pentru tineri. În ultimii 10 ani, costurile caselor au crescut cu aproape 60%
EDUCAȚIE Marea Britanie reintră în programul studentesc Erasmus. De când poți opta pentru studii la universitățile din Regat prin programul european de mobilitate
11:36
Marea Britanie reintră în programul studentesc Erasmus. De când poți opta pentru studii la universitățile din Regat prin programul european de mobilitate
Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Un astronaut a surprins peisajul de poveste cu lacul Yellowstone acoperit de zăpadă

Cele mai noi