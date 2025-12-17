Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor

Mitocondriile funcționează precum niște baterii ale celulelor, iar odată cu vârsta eficiența lor dispare și pot să apară mai multe probleme de la dereglări metabolice, până la boli neurodegenerative. Cercetătorii din Japonia au descoperit că dacă se intervine la o singură proteină mitocondrială viața șoarecilor se poate prelungi, iar semnele de îmbătrânire încetinesc.

Această descoperire are la bază proteina numită COX7RP, cercetătorii susțin că ea ajută mitocondriile să formeze „supercomplexe” respiratorii. Ele ar ajuta la optimizarea producției de energie și reduc nivelul unor molecule reactive care pot să producă stres oxidativ în celule.

Proteina care prelungește viața șoarecilor și reduce semnele de îmbătrânire

În interiorul mitocondriilor, energia se produce printr-un lanț de reacții în care mai multe „complexe” proteice lucrează precum o linie de asamblare. Componentele acestea nu funcționează mereu ca piese separate, ci se pot grupa în structuri mai mari, ce fac procesul mai eficient. O eficiență mai bună înseamnă mai mult combustibil pentru celule și mai puține pierderi sub formă de produse secundare care sunt dăunătoare.

COX7RP reprezintă un „organizator” al acestor supercomplexe respiratorii. Specialiștii afirmă că proteina facilitează asamblarea lor și crește producția de energie. Legătura cu îmbătrânirea vine din faptul că stresul oxidativ, dar și disfuncția mitocondrială reprezintă două teme recurente în biologia vârstei înaintate.

Observațiile făcute la șoarecii modificați genetic

Pentru acest experiment s-au folosit șoareci masculi modificați genetic astfel încât să producă mai mult COX7RP decât animalele de control. Rezultatul a fost astfel: s-a raportat o creștere de 6,6% a duratei medii de viață. Nu este o dublare spectaculoasă, însă într-un model fără o boală țintă anume, o diferență constatată poate fi relevantă pentru a înțelege mecanismele de bază ale longevității.

Șoarecii care prezintă un COX7RP mai crescut au arătat că gestionează mai bine glucoza, niveluri mai mici de acizi grași în sânge, dar și o rezistență musculară mai mare.

Recomandările autorului: