BANCUL de luni | „Cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viaţa mea”

Bancul de luni. Doi foști parteneri stau de vorbă pe Messenger. Tipa îi spune fostului soț că a trăit cele mai frumoase momente din viața ei, în perioada în care au fost căsătoriți.

Reacțiile, în schimb, vor stârni amuzamentul. Spor la râs.

Discuție între doi foști soți:

– Chiar dacă am divorțat, vreau să știi că, cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Deci nu pot să uit noaptea aia de la Brașov când am avut șase orgasme.

– Care noapte, că noi n-am fost împreună niciodată la Brașov.

– N-am fost împreună, dar eram căsătorită cu tine.

