Meterologii ANM anunță cămai multe zone din țară se află sub avertizări meteo de vreme rea, în weekendul 27-28 decembrie. Vântul puternic face ca frigul să fie resimțit mai puternic.

Sâmbătă, 27 decembrie, vântul va sufla cu intensificări în estul și sud-estul țării, dar și local în centru și sud-vest, cu viteze de 40-60 km/h. La munte, rafalele vor depăși 60-80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada deja depusă.

În nordul, centrul și estul țării, precum și la munte, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă de 5-15 cm, iar pe arii restrânse există risc de polei și ghețuș.

Cod galben de vânt și zăpadă

Până la ora 16 este în vigoare o atenționare cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte, cu zone afectate în special în Moldova, vestul Olteniei și pe litoral, unde rafalele pot atinge 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu 70-80 km/h, iar la altitudini mari cu 90-120 km/h.

Vânt puternic în Moldova și Oltenia

Vremea rea se accentuează începând de sâmbătă seara, când, în intervalul 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 02, vântul va continua să se intensifice în nordul Moldovei și vestul Olteniei, cu viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor ajunge din nou la 90-110 km/h, viscolind zăpada.

Avertisment pentru șoferi

Drumarii avertizează sâmbătă dimineață că este viscol în zona montană. Pe DN 67C, între Novaci si Rânca, vântul puternic antrenează zăpada, scăzând vizibilitatea și care formează suluri de zăpadă pe partea carosabilă, potrivit DRPD Craiova.

SDN Târgu Jiu acționează cu lame și autofreza de mare capacitate pentru asigurarea condițiilor optime de circulație.

„Nu vă deplasați pe sectoarele de drum afectate de fenomene meteo extreme cu autovehiculul neechipat corespunzător pentru iarnă”, au avertizat drumarii.

Vremea rea se intesifică duminică și luni

Duminică și luni, 28 și 29 decembrie, vremea va deveni deosebit de severă în cea mai mare parte a țării. Vântul va avea intensificări în aproape toate regiunile, cu 60-70 km/h în Moldova și Transilvania, iar local chiar 80 km/h.

Vizibilitate redusă în zonele montane

La munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, mai ales în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, unde se va depune un strat de zăpadă de 10-15 cm, iar vizibilitatea va fi serios redusă. Ninsori viscolite se vor semnala și în nord, centru și est, cu un strat de zăpadă de 3-6 cm.

Cod portocaliu de vreme rea la munte

Pentru intervalul 28 decembrie, ora 02-29 decembrie, ora 10, a fost emis cod portocaliu pentru zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Aici, vântul va sufla extrem de tare, cu rafale de peste 110-130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi puternic troienită.

FOTO: Envato