Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele

27 dec. 2025, 10:54, Știri politice

Președintele României, Nicușor Dan, a ales să își petreacă seara de Crăciun în satul bunicilor săi, Ileni, alături de familie și de localnici. Șeful statului a ajuns în sat împreună cu fiica sa și s-a întâlnit cu localnicii la muzeul din comună. Oamenii l-au întâmpinat cu pâine și sare, colinde, într-o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă de la sat.

Pentru mulți dintre săteni, vizita a fost o surpriză plăcută. Aceștia au spus că s-au bucurat să vadă că președintele a ales să petreacă Crăciunul într-un loc care îi amintește de familie și de copilărie, departe de evenimente oficiale sau protocol.

„L-am întâmpinat pe domnul preşedinte Nicuşor Dan cu o colindă din satul nostru, la Muzeul din Ileni. Un moment simplu şi sincer, ca între oameni, acasă”, au scris localnicii din Ileni pe pagina de Facebook a comunităţii.

Nicușor Dan a stat de vorbă cu oamenii, a ascultat colindele și a schimbat câteva cuvinte cu cei prezenți.

„Seara de Crăciun a adus bucurie în Satul Ileni. Vizita domnului preşedinte Nicuşor Dan la Muzeul din Ileni ne-a emoţionat şi ne-a onorat. A fost o întoarcere acasă, ca fiu al satului, un moment care ne-a reamintit că legătura cu locurile natale rămâne vie, indiferent de drumurile vieţii”, au transmis localnicii.

 

Mediafax
