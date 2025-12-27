Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”

sursa foto: Facebook/ Salim Ferud

Imagini inedite au fost surprinse pe litoral. În a doua zi de Crăciun, patru bărbați ce purtau doar pantaloni scurți au intrat în apa rece a Mării Negre și au jucat șah, cu ajutorul unei saltele gonflabile, sub privirile lui Moș Crăciun, care se afla pe plajă.

Turiștii care i-au văzu s-au oprit să filmeze, dar și să îi susțină. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale, unde au strâns, rapid, mii de vizualizări și reacții. Temperatura apei Mării Negre nu depășea 8,5 grade C.

Iniţiativa a avut-o Salim Ferud, care a şi filmat imaginile inedite. „Astăzi este 26 decembrie 2025, a doua zi de Crăciun. Facem o partidă de șah aici, în Marea Neagrăapa are 8 grade Celsius”, a spus bărbatul. Când a postat înregistrarea pe pagina sa de Facebook, acesta a dezvăluit „A fost remiză„.

Chiar dacă apa Mării Negre avea doar câteva grade, iar vântul accentua senzația de frig, partida de șah s-a desfășurat fără probleme, sub arbitrajul lui Moş Crăciun.

Şah în mare, n-am mai văzut„, „Pe vântul ăla, mergea o partidă de cărți„, „Senzațional, ca de fiecare dată de altfel!” şi „Ai început bine, mă bucur ai și adepți, ține-o aşa, camarad” sunt doar patru dintre comentariile strânse de filmarea publicată de Salim Ferud.

