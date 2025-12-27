U BT Cluj, cea mai de succes echipă din baschetul românesc, a obținut vineri, pe teren propriu, a opta victorie din grupa A a Ligii Adriatice.

Gruparea de pe Someș s-a impus, scor 96-85 (44-41), contra grupării SC Derby, în etapa a 12-a. Cadoul de Crăciun pentru fani a fost accesul liber la meciul din BT Arena.

U BT Cluj, de neoprit în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin

Principalii marcatori ai partidei au fost Molinar 26 puncte, Russell 23, Creek 15, pentru U BT Cluj, respectiv Ilic 16, Pvalicevic 14, Johnson 12, pentru oaspeți.

După 12 etape, Dubai Basketball este lider neînvins, cu 20 puncte, iar U BT Cluj urcă temporar pe locul 2, cu 19.

Ce rezultate a scos U BT Cluj până acum?

85-83 şi 92-82 cu KK Krka Novo mesto

77-81 cu Dubai Basketball

80-87 şi 105-87 cu KK Split

106-84 cu Igokea

97-76 cu KK Borac Čačak

95-82 cu SC Derby

104-98 cu FMP Belgrad

85-92 cu Partizan Belgrad

Basketball Balkanic Games pentru generatia 2010

Sala Polivalentă din Drobeta Turnu Severin a găzduit, în perioada 21–23 decembrie 2025, turneul internațional Basketball Balkanic Games pentru generatia 2010, atât la feminin, cât și la masculin. Competiția a reunit echipe naționale puternice din regiune și a oferit un cadru competitiv valoros pentru pregătirea sezonului internațional 2026

Slovenia, la feminin, și Croația, la masculin, au câștigat Basketball Balkanic Games 2025 powered by Severnav, competiție care a reunit unele dintre cele mai puternice echipe naționale 2010 din regiune.

La feminin, MVP a fost Veronika Ferjancic (Slovenia), în timp ce la masculin premiul de cel mai bun jucător al turneului i-a revenit lui Niksa Zlopasa (Croatia).

Naționalele României, atât la feminin, cât și la masculin, au încheiat competiția pe locul 3. Evoluțiile individuale ale tinerilor tricolori au fost apreciate, iar România a avut reprezentanți și în Best Five-ul competiției: la feminin, Bianca Stan şi Arina Reika, respectiv la masculin, Sebastian Lăpuște, scrie FR Baschet.

Naționala România U16 Women a încheiat competiția pe locul 3, într-un turneu câștigat de Slovenia, care a obținut trei victorii din tot atâtea meciuri.