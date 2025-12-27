Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată

Cum a pregătit gruparea Iliescu – Măgureanu complotul din 1989. Lavinia Betea: Au făcut lozinca aceea cu revoluția confiscată, revoluția furată

27 dec. 2025, 11:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache” și al unui proiect special Gândul – Descoperă.ro, istoricul Lavinia Betea a reconstituit perioada care a precedat Revoluția din 1989. Documentele din deceniul 8 consultate de istoric arată că Nicolae Ceaușescu era permanent informat de mișcările din umbră pregătite de Ion Iliescu și Virgil Măgureanu, secondat de un alt grup condus de fostul șef al Armatei Ion Ioniță sau generalul Nicolae Militaru. Însă, dictatorul se pare că tolera aceste conspirații benigne, întrucât nu se temea că va fi înlăturat de la putere. În final, complotul acestora a găsit contextul perfect pe fundalul revoltei populare din decembrie 1989. 

Astfel, a explicat Lavinia Betea, gruparea condusă de tandemul Iliescu – Virgil Măgureanu era supravegheată îndeaproape, și chiar dacă treptat a reușit să racoleze mai multe personaje din zona politico-militară a țării, în deceniul 8, Ceaușescu a luat în derâdere acțiunile grupului.

În fiecare dimineață, Postelnicu îi dădea raportul Elenei Ceaușescu

Încercând să racoleze pe un general Dragu din Craiova care lucră la pompieri, Dragu se duce și denunță. Și atunci, la puțină vreme, a fost convocat și Iliescu la Comitetul Central, îl convoacă Bobu și Dăscălescu. Pentru că așa se proceda, nu mai ajungeai la Ceaușescu. Bobu era secretar cu organizatoricul, Dăscălescu era premier, îl cheamă la raport, ce vrei, tovarășul?Și îl întreabă pe Militaru: pe cine cunoști la Ștefan Gheorghiu? Iar Militaru cunoștea foarte multă lume și începe să îi înșire. Măgureanu era ceva mult prea mic pentru cunoștințele lui Militaru, Ștefan Gheorghiu.

În prealabil îi dă telefon lui Măgureanu Ion Iliescu, în numele lui Alecu, Alecu sunt. Și îi spune semicodat, vezi că se întâmplă ceva.Era și el în vizor pentru că, mi-a spus Constantin Olteanu. O parte din 1989 a fost secretarul CC cu propaganda și la final, după Congresul 14, a fost secretar cu relațiile internaționale. Și acest Olteanu venea din lumea militară, lui Ceaușescu îi plăceau militarii. Și îi spunea că în fiecare dimineață, în ultimii ani, Postelnicu îi dădea raportul Elenei Ceaușescu. Evident că îi spunea și despre întâlnirile lui Ion Iliescu, dar pe Măgureanu îl numeau Ăla cu trabantul.

Ei se făceau că complotează și Ceaușescu se făcea că îi lasă

Ionuț Cristache: Ei se făceau că complotează și Ceaușescu se făcea că îi lasă. 

Lavinia Betea: Exact.

Cristache: Adică hai să fim serioși că tot ce se întâmpla ajungea la urechile lui Ceaușescu, nici nu-și mai bătea capul cu ei. 

Betea: Bineînțeles că ajungea.

Cristache: Și lista aia de 30, doamna Betea, ne imaginăm că ăia nu s-au dus să toarne?

Betea: Trebuie să știm și că nu putea Ceaușescu să creadă văzându-i. Ioniță era pensionat. Se pare că asta l-a și deranjat foarte tare pe Ioniță că l-a pensionat prea devreme. Grupul Ioniță a dispărut din vizor. A dispărut pur și simplu pentru că oamenii și-au dat seama, după ce sunt chemați la CC, că n-au nicio șansă. Mai erau și alte grupuri. Și eu îl întreb: Acum o să vă rog să spuneți dumneavoastră ce înțelegeți din acest tip de dialog al meu cu Virgil Măgureanu, încercând să deznod aceste ite ale complotului. Pentru mine întrebarea era: A fost un complot în momentul decembrie 1989? Sau ei în virtutea unor speranțe deșarte de până în 1984… Practic au făcut lozinca aceea care se tot striga cu revoluția confiscată, revoluția furată și așa mai departe. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cine a luat decizia executării soților Ceaușescu? Lavinia Betea: „Însuși Gorbaciov se arată oripilat, aceasta nu avea cum să fie o decizie sovietică”

Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
18:31, 25 Dec 2025
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
EXCLUSIV De ce a evitat obsesiv Iliescu procesul lui Nicolae Ceaușescu? Lavinia Betea: Dacă avea loc un proces normal și Ceaușescu începea să VORBEASCĂ…
11:34, 25 Dec 2025
De ce a evitat obsesiv Iliescu procesul lui Nicolae Ceaușescu? Lavinia Betea: Dacă avea loc un proces normal și Ceaușescu începea să VORBEASCĂ…
EXCLUSIV Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț
15:14, 24 Dec 2025
Tăriceanu: Nicușor Dan s-a scăpat la Politico/Trump nu vede cu ochi buni astfel de declarații/Să nu ne mirăm că România este pusă într-un colț
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
15:00, 24 Dec 2025
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
EXCLUSIV Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare
11:39, 24 Dec 2025
Scenariu-bombă avansat de Tăriceanu: Bolojan pare că merge la rupere/Poate că există un scenariu de scoatere a PSD de la guvernare
EXCLUSIV Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv
18:22, 23 Dec 2025
Tăriceanu pune un diagnostic dur politicii externe duse de Nicușor Dan și Bolojan: Este zero barat/România e ca o frunză-n vânt/ Și Guvernul este inactiv
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
Cancan.ro
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din anturajul lui Vladimir Putin
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin va băga mâna în buzunarele contribuabililor ruşi pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina. Măsuri economice dure
Cancan.ro
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: 'Trecutul ei nu e prea wow'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
De ce ne simțim mai bine atunci când înjurăm?
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
11:30
Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu”
SPORT U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin
11:11
U BT Cluj, de NEOPRIT în Liga Adriatică! Ce competiție de baschet a avut la Drobeta Turnu Severin
FLASH NEWS ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt în mai multe localități
11:05
ANM: Ultimul weekend din 2025, sub alertă de vreme rea. Cod galben și portocaliu de ninsoare și vânt în mai multe localități
INEDIT Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”
10:56
Imaginile zilei, pe litoral: Patru bărbați au jucat șah în mare, la o temperatură a apei de doar 8,5 grade C, în a doua zi de Crăciun: „A fost remiză”
FLASH NEWS Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele
10:54
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi. Cum a fost întâmpinat președintele

Cele mai noi