BANCUL ZILEI | Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și are o mare surpriză la întoarcere

10 sept. 2025, 07:11, Bancuri
Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și, când se întoarce, găsește în dormitor o lenjerie intimă care nu îi aparține. Furioasă, își ia soțul la rost. Bulă răspunde supărat:

– Bubulino, n-am nicio idee ai cui sunt! Poate sunt ai menajerei…

Așa că soția o interoghează pe menajeră. Aceasta, foarte indignată, îi răspunde:

– De unde să știu, doamnă?! Dar vă spun sigur că nu-mi aparțin, pentru că eu nici măcar nu port lenjerie intimă! Dacă nu mă credeți, puteți să-l întrebați pe domnul Bulă.

