BANCUL ZILEI. Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și are o mare surpriză la întoarcere.
Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și, când se întoarce, găsește în dormitor o lenjerie intimă care nu îi aparține. Furioasă, își ia soțul la rost. Bulă răspunde supărat:
– Bubulino, n-am nicio idee ai cui sunt! Poate sunt ai menajerei…
Așa că soția o interoghează pe menajeră. Aceasta, foarte indignată, îi răspunde:
– De unde să știu, doamnă?! Dar vă spun sigur că nu-mi aparțin, pentru că eu nici măcar nu port lenjerie intimă! Dacă nu mă credeți, puteți să-l întrebați pe domnul Bulă.
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici
