Bancul de miercuri: țăranul și calul. O situație stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:

– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!

Un trecător se uită cu mirare la el și zice:

– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi în mai multe feluri?

– Vreau să creadă că lucrează în echipă.

Bancul de miercuri: Muncitorii și stâlpul de înaltă tensiune

Doi muncitori lucrau la un stâlp de înaltă tensiune. La un moment dat, unul dintre cei de sus, de pe stâlp, urlă către celălalt, care era jos:

– Bă, vezi că sunt două cabluri jos acolo, le vezi?

– Da, răspunse celălalt.

– Pune mâna pe unul din ele.

Cel de jos luă un cablu în mână, la care cel de sus îl întreabă:

– Nu simţi nimic?

Bulă merge la medicul de familie

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

Dragoste la prima vedere

– Frumoaso, am făcut rost de nr tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei să fim împreună, o să îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.

– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?

Zvonul din firmă

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul. Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și îi spune:

– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.

Șoferul pleacă la maternitate și, la întoarcere, se prezintă la director.

– Care-i situația? – întreabă directorul.

