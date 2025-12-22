Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache și analistul politic Ion Cristoiu, avocatul Toni Neacșu a comentat pe tema referendumului convocat de președintele Nicușor Dan și anunțat duminică seara.

În opinia cunoscutului avocat Adrian Toni Neacșu, intervenția președintelui excede cu mult atribuțiile sale și are un scop precis, distrugerea formei actuale de organizare a justiției.

Avocat: Organizarea justiției s-a făcut cu greu, după reformele din 2018, respectiv 2022, ale legilor justiției

Din punctul meu de vedere, dumnealui urmărește o desființare, o distrugere a sistemului de organizare a justiției așa cum este ea acum. Această organizare a justiției s-a făcut cu greu, să știți, după reformele din 2018, respectiv 2022, ale legilor justiției.Și este acea organizare care este acuzată de această parte ca fiind o oligarhie juridică pusă în mâna șefilor și condusă autoritar de un nume,și anume Lia Savonea, care în momentul de fapt este președintele Înaltei Curți de Casație. Deci eu cred că președintele Nicușor Dan asta intenționează, și anume să distrugă această formă de organizare a justiției,această formă de funcționare a ei așa cum este ea astăzi.

După eliminarea Binomului, justiția reușise să se elibereze de control politic

Chestionat de moderator de ce și-ar dori șeful statului acest lucru, avocatul a reamintit că în ultimii 7 ani, odată cu dispariția Binomului SRI – DNA (Coldea – Kovesi), justiția a reușit să se elibereze într-o mare măsură.

E foarte simplu. Pentru a reveni la ceea ce a fost anterior acestei forme de organizare. Din 2018 încoace, cei care mai avem memorie știm că justiția încet-încet a reușit să se elibereze de dominația Serviciului Român de Informații și a DNA-ului. Așa ușor-ușor, cu niște decizii ale Curții Constituționale, cu scoaterea SRI din dosare, cu eliminarea plicurilor galbene sau de alte culori, ușor-ușor. Mai mult, tot din 2018 încoace anumiți procurori și judecători, care au fost părtași la ceea ce a însemnat deceniul negru al justiției noastre, au fost fie liminați din sistemul judiciar pe tot felul de chestiuni disciplinare, cum este domnul Danileț, de exemplu, dar și alte nume pot să vă dau. Iar alții au plecat bine mersi la pensie, încercând să scape de eventuale repercursiuni ale sistemului, să spunem.

Nicușor Dan nu mai ține cont de cât de legale sunt mijloacele sale

Ideea este că noi avem acum o cu totul altă funcționare în ansamblu a sistemului judiciar decât cea pe care și-o doresc cei care acum promovează această resurecție sau reîntoarcere la ceea ce a fost. De aceea spun, domnul Nicușor Dan, dacă privim strict din perspectiva a ceea ce își dorește, cred că este cât se poate de coerent, adică putem înțelege coerența gândirii dumnealui. Nu are importanță cum, nu au importanță mijloacele, cât de legale sunt sau constituționale, important este ca peste un număr de luni justiția s-arate altfel decât arată în momentul de față, a conchis invitatul.

