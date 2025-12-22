George Simion spune că generalul Coldea e „la butoane” în scandalul justiției

Liderul AUR, George Simion, a declarat astăzi în plenul Parlamentului că Florian Coldea ar controla din umbră justiția românească și se află „la butoane” în actualul scandal din jurul Ministerului Justiției.

Simion a afirmat și că disputele publice dintre PSD și USR pe tema justiției sunt „un teatru ieftin”, iar refuzul USR de a vota moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției demonstrează, în opinia sa, existența unei guvernări comune între cele două partide.

„USR e la guvernare cu PSD. Hai, băieții de la USR, mânuțele alea galbene, să le vedem sus și să explicați voi susținătorilor voștri, care poate sunt mai inteligenti și mai eficienți decât voi, de ce nu votați voi moțiunea simplă împotriva ministrului justiției al PSD,” a zis Simion.

În final, liderul AUR a afirmat că miza reală a conflictului este controlul asupra Justiției.

„Dacă vreți să vorbim despre apărarea justiției și apărarea cetățenilor, faceți ce trebuie, nu circ cu mânuțele sus cum ați făcut și în 2022, când noi AUR, v-am avertizat că noile legi ale justiției știrbesc suveranitatea națională și noile legi ale justiției sunt dăunătoare. V-ați trezit după 3 ani când trebuie să vă puneți șefii la Parchete și șefii la Servicii că nu sunt bune acele legi din justiție. Măștile au căzut. Acești circari de 2 lei nu vor independența justiției, vor să controleze justiția pe mai departe, eventual cu domnul Coldea la butoane.”

