Prima pagină » Actualitate » George Simion spune că generalul Coldea e „la butoane” în scandalul justiției

George Simion spune că generalul Coldea e „la butoane” în scandalul justiției

Bianca Dogaru
22 dec. 2025, 16:35, Actualitate

Liderul AUR, George Simion, a declarat astăzi în plenul Parlamentului că Florian Coldea ar controla din umbră justiția românească și se află „la butoane” în actualul scandal din jurul Ministerului Justiției.

Simion a afirmat și că disputele publice dintre PSD și USR pe tema justiției sunt „un teatru ieftin”, iar refuzul USR de a vota moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției demonstrează, în opinia sa, existența unei guvernări comune între cele două partide.

„USR e la guvernare cu PSD. Hai, băieții de la USR, mânuțele alea galbene, să le vedem sus și să explicați voi susținătorilor voștri, care poate sunt mai inteligenti și mai eficienți decât voi, de ce nu votați voi moțiunea simplă împotriva ministrului justiției al PSD,” a zis Simion.

În final, liderul AUR a afirmat că miza reală a conflictului este controlul asupra Justiției.

„Dacă vreți să vorbim despre apărarea justiției și apărarea cetățenilor, faceți ce trebuie, nu circ cu mânuțele sus cum ați făcut și în 2022, când noi AUR, v-am avertizat că noile legi ale justiției știrbesc suveranitatea națională și noile legi ale justiției sunt dăunătoare. V-ați trezit după 3 ani când trebuie să vă puneți șefii la Parchete și șefii la Servicii că nu sunt bune acele legi din justiție. Măștile au căzut. Acești circari de 2 lei nu vor independența justiției, vor să controleze justiția pe mai departe, eventual cu domnul Coldea la butoane.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

LIVE Scandalul din Justiție, faza pe Parlament. Miniștrii Predoiu și Marinescu, la mâna deputaților și senatorilor. Cum au votat parlamentarii moțiunile
16:27
Scandalul din Justiție, faza pe Parlament. Miniștrii Predoiu și Marinescu, la mâna deputaților și senatorilor. Cum au votat parlamentarii moțiunile
EXTERNE La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum
16:25
La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacsu, atac dur la președinte: Nicușor Dan urmărește o distrugere a organizării sistemului de justiție
16:02
Avocatul Toni Neacsu, atac dur la președinte: Nicușor Dan urmărește o distrugere a organizării sistemului de justiție
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Ce anume din ADN-ul centenarilor îi face să trăiască atât de mult?
ULTIMA ORĂ Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
17:25
Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
METEO România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
17:21
România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
FLASH NEWS Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
17:03
Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
ULTIMA ORĂ Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
16:56
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
FLASH NEWS Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
16:50
Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
EXTERNE Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă
16:22
Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă

Cele mai noi