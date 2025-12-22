La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum

Fostul actor Nickleodeon, Tylor Chase, cunoscut pentru publicul larg pentru rolul lui Martin Qwerly din serialul „Ned’s Declassified School Survival Guide”, a ajuns de nerecunoscut. El a fost filmat recent trăind pe străzile din Los Angeles, iar imaginile dureroase au devenit virale în toată lumea. Condiția lui Tylor a stârnit empatia foștilor colegi de breaslă și a fanilor săi.

La 36 de ani, Chase a devenit subiect de discuție și pentru foștii săi colegi de platou, Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee și Lindsey Shaw. Aceștia au vorbit despre situația sa în cadrul podcastului „Ned’s Declassified Survival Guide” și și-au exprimat șocul și tristețea față de starea în care se află fostul actor de la Hollywood.

„Am primit niște vești proaste la începutul acestei săptămâni despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine. Când am văzut prima dată, am fost furios, pentru că mi-am zis: de ce să pui o cameră în fața cuiva în momentele sale grele? Dar apoi am fost supărat pe mine însumi pentru că mă simt neputincios, pentru că nu am simțit că aș putea face prea multe”, a recunoscut Daniel Curtis Lee. „La început nu am vrut să cred, mă gândeam că doar l-au prins într-un moment nepotrivit. Dar apoi am văzut alte videoclipuri și se pare că trece prin niște probleme. Cred cu tărie că își poate reveni, dar asta este și o dorință din partea mea. Trebuie să mă duc să-l văd. Vreau să-l ajut în această luptă și să încerc să mă conectez cu el cumva. De asemenea, nu vreau să pierd timpul și să-l pun pe jar”, a mai spus Daniel.

Lindsay Shaw a spus că și-ar dori să îl revadă, deși nu ar avea cum să îl ajute: „Nu poți face prea multe, dar mi-ar plăcea să merg să vorbesc cu el, să-l privesc în ochi și să-i spun că îl iubesc. Mi-e dor de Tylor, îl iubesc pe Tylor foarte, foarte mult.”

La scurt timp după viralizarea videoclipului cu Taylor, s-a înființat o strângere de fonduri, dar mama acestuia a oprit-o, menționând că fiul ei nu are nevoie de bani, ci de ajutor specializat, pe care el îl refuză.

„Tylor are nevoie de îngrijiri medicale, nu de bani. Dar el refuză asta”, a declarat mama sa. „Apreciez efortul vostru. Dar banii nu ar fi un beneficiu pentru el. I-am luat mai multe telefoane, dar le pierde într-o zi sau două. Nu își poate gestiona singur banii pentru medicamente.”

