Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina

22 dec. 2025, 16:50
Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina

Atentatul de la Moscova, soldat cu moartea generalului Fanil Sarvarov, este de fapt al cincilea militar de rang înalt, ucis în condiții suspecte, de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Moartea oficialilor urmează un patern asemănător. Majoritatea au fost victimele atentatelor cu bombă și toți au avut un rol cheie în războiul din Ucraina. În cazul unora, Kiev-ul i-a acuzat oficial de crime de război. 

  • 25 aprilie 2025, adjunctul Direcției Operațiuni Principale a Statului Major General, victima unui atentat cu mașină-capcană

La data de 25 aprilie 2025 , generalul-locotenent Iaroslav Moskalik, în vârstă de 59 de ani, a fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană în apropiere de Moscova. Moskalik era adjunct al șefului Direcției Operațiuni Principale a Statului Major General.

Yaroslav Moskalik

  • 17 decembrie 2024, șeful Trupelor de Protecție Nucleară, Biologică și Chimică ale Rusiei, ucis într-un atentat cu bombă

Generalul-locotenent Igor Kirillov, șeful Trupelor de Protecție Nucleară, Biologică și Chimică ale Rusiei, la 17 decembrie 2024, după ce o bombă ascunsă într-un scuter electric a explodat. Incidentul a avut loc în fața unui bloc de apartamente din Moscova. În urma deflagrației, a murit și asistentul lui Kirillov.

Igor Kirillov

Igor Kirillov

  • 13 noiembrie 2024, căpitanului marinei ruse, ucis într-o explozie cu mașină capcană

O bombă ascunsă sub mașină i-a adus sfârșitul și căpitanului marinei ruse, Valery Trankovsky, la data de 13 noiembrie 2024. Acesta era acuzat de Kiev de crime război, după ce a orchestrat un atac asupra țintelor civile.

Valery Trankovsky

Valery Trankovsky

  • 4 octombrie 2024, șeful securității centralei nucleare Zaporijia, ucis într-un atac cu mașină-capcană

Andrei Korotkiy, șeful securității centralei nucleare Zaporijia, controlată de Rusia, din sudul Ucrainei, a fost ucis la 3 octombrie 2024, într-un atac cu mașină-capcană. Serviciile de informații militare ucrainene l-au numit colaborator și criminal de război.

Andrei Korotkiy

Andrei Korotkiy

  • 11 iulie 2023, ofițer militar împușcat la Moscova

Ofițerul militar rus Stanislav Rzhitsky, 42 de ani, a fost  împușcat mortal în timp ce se plimba de dimineață prin orașul Krasnodar, din sudul Ucrainei. Acesta comandase un submarin în Marea Neagră și figura pe o listă neagră ucraineană de presupuși criminali de război.

Stanislav Rzhitsky

Stanislav Rzhitsky

  • 22 decembrie 2025, șeful direcției de instruire operațională a armatei Statului Major General, ucis în atentat cu mașină capcană

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis de o bombă care a explodat sub autoturismul său, la ora șapte în sudul Moscovei, la 22 decembrie 2025. Sarvarov era șeful direcției de instruire operațională a armatei Statului Major General rus. Anchetatorii suspectează implicarea serviciilor speciale ucrainene.

Fanil Sarvarov

Fanil Sarvarov

