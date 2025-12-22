Scandalul din Justiție, faza pe Parlament. Miniștrii Predoiu și Marinescu, la mâna deputaților și senatorilor. Cum au votat parlamentarii moțiunile

Deputații dezbat astăzi moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu și moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu. Ambele moțiuni au fost inițiate de partidul AUR.

UPDATE: Cătălin Predoiu: „Am ridicat baza logistică a MAI la un nivel fără precedent”

„Am investit în combaterea drogurilor în 2024 aproximativ 140 de milioane de euro, în aplicarea foii de parcurs europene antidrog. Am mai investit aproximativ 135 de milioane de euro pentru dotarea logistică generală a tuturor armelor ministerului, DrugTestere, autospeciale, laboratoare, truse criminalistice, elicoptere ș.a.m.d. Cu acești bani, am ridicat baza logistică a Ministerului Afacerilor Interne la un nivel fără precedent în istoria sa. Am redus traficul de persoane, iar în materie de migrație ilegală România este astăzi o țară cu aproape zero migrație ilegală, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

UPDATE: Deputații au respins moțiunea simplă pe care a depus-o AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu. Între timp, senatorii au început să dezbată moțiunea împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu., inițiată tot de partidul lui George Simion.

Moțiunea simplă care l-a vizat pe ministrul Justiției a fost respinsă, cu 153 de voturi dintr-un total de 251.

UPDATE: Radu Marinescu: „Rezultatele contrazic retorica politicianistă a moțiunii dumneavoastră”

„În decembrie 1989 românii s-au revoltat împotriva dictaturii și au plătit cu sânge eliberarea ţării de comunism, deschizând astfel drumul nostru către libertate, democraţie şi către statul de drept, a cărui componentă esentială este o justiție independentă, imparțială, obiectivă şi responsabilă, o justiţie care să nu reprezinte și să nu lăsăm să devină un instrument opresiv, ci un garant al respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetățenilor. În întreaga perioadă de până azi, ca ministru al Justiției, nu am fost deloc lipsit de viziune, de strategie, indiferent, simplu observator sau manager ineficient cum mă numiți dumneavoastră. Datele concrete, faptele, rezultatele contrazic retorica politicianistă a moțiunii dumneavoastră”, a declarat Radu Marinescu.

UPDATE: George Simion: „USR e la guvernare cu PSD”