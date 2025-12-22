Prima pagină » Actualitate » Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere

22 dec. 2025, 16:10, Actualitate
Un inginer din China, care poartă numele de Li, din provincia Jiangsu, a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Unele dintre pauzele luate de bărbat ajungeau să dureze ore întregi. El a susținut că s-ar fi confruntat cu anumite probleme de sănătate. Angajatorii, însă, nu au considerat că situația ar fi fost „scuzabilă”, așa că au decis să îi înceteze contractul de muncă. Întreaga situație a ajuns în instanță, în cele din urmă.

Li, un inginer la o firmă din China, a fost dat afară de angajatori, după ce aceștia au observat că și-a luat pauze lungi în timpul programului de lucru. Într-o singură lună de muncă, șefii au observat pe camerele de supraveghere că angajatul își luase 14 pauze de toaletă. Cea mai lungă pauză a durat chiar și 4 ore, aspect care a generat suspiciuni în rândul șefilor.

Șefii l-au cronometrat

Bărbatul le-a spus angajatorilor că ar fi suferit de hemoroizi, acesta fiind și motivul pauzelor lungi pe care le lua, cu scopul de a merge la toaletă. Pe de altă parte, foștii lui șefi nu au fost „înduplecați” de acest aspect. Din acest motiv, au decis să îl concedieze.

Bărbatul se angajase în companie în 2010. Avea contract pe perioadă nedeterminată din 2014. Bărbatul nu putea să își părăsească postul fără să anunțe, iar plecarea lui din post pentru o perioadă îndelungată era considerată absență. Dacă angajatul acumula 3 zile lucrătoare de absență în decursul a 180 de zile, atunci contractul de muncă înceta imediat.

Un bărbat din China a fost dat afară de la locul de muncă, după ce și-a luat pauze mult prea lungi în timpul programului / foto: Shutterstock

Un inginer a fost concediat pentru că își lua pauze lungi pentru a merge la toaletă

Situația a fost adusă în atenție de către Federația Sindicatelor din Shanghai, după ce fostul angajat a dat în judecată firma pentru că l-a concediat ilegal. Bărbatul a prezentat și documente care atestă intervenția chirurgicală pe care a efectuat-o anul acesta, cu actele de internare, precum și medicamentele utilizate pentru hemoroizi, care au fost cumpărate în vara anului trecut.

În urma procesului, fostul angajat a solicitat despăgubiri de 320.000 de yuani (45.000 de dolari) pentru desfacerea ilegală a contractului de muncă. În urma dovezilor video depuse de firmă, instanța a considerat că inginerul „a depășit cu mult” timpul alocat pentru a merge la toaletă, în timpul programului, arată South China Morning Post. Dar situația nu s-a oprit aici.

În urma proceselor, s-a decis ca firma să îi ofere bărbatului o indemnizație de 30.000 de yuani (4.200 de dolari).

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Mediafax
