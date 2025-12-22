În ce domenii vor fi cele mai multe locuri de muncă în România, în următorii 10 ani

Piața muncii din România va trece prin multe transformări în următorii ani, în ce privește sectoarele din care se vor face angajări, precum și a competențelor căutate de angajatori, arată specialiștii.

Astfel, specialiștii EURES explică, într-un articol publicat recent, că schimbările de pe piața muncii din Europa sunt determinate de digitalizare, automatizare, inteligență artificială, dar și de transformări economice și sociale profunde. Ca să facă față noilor provocări, viitorii angajați vor trebui să își dezvolte o serie de abilități dincolo de competențele căutate, în mod obișnuit, de angajatori.

Adaptabilitatea, inteligența emoțională, gândirea critică și comunicarea efiecientă se află printre competențele care vor fi căutate pe piața muncii.

Nu în ultimul rând, în țara noastră, IT-ul, comerțul și industria auto vor crea cele mai multe locuri de muncă până în 2035, indică estimările Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale), o agenție a Uniunii Europene specializată în formarea profesională și dezvoltarea competențelor. Pentru România, prognozele pentru următorii zece ani – perioada 2025–2035, arată cele mai mari creșteri ale numărului de angajați în sectorul IT, comerț și industria auto.

O altă secțiune a raportului indică clasamentul ocupațiilor cu cea mai mare creștere a numărului de angajați între 2025 și 2035. Topul este condus de specialiștii în afaceri și administrație (153.463 persoane), apoi de șoferi și operatori de utilaje mobile (125.105 persoane) și de specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor (123.238 persoane).

Lista mai este completată de lucrători în vânzări (93.840 persoane), muncitori din minerit, construcții, industrie prelucrătoare și transport (92.300 persoane), asamblori (79.644 persoane), specialiști în știință și inginerie (78.455 persoane), tehnicieni în IT și comunicații (53.878 persoane), profesioniști din domeniile juridic, social și cultural (53.740 persoane) și lucrători în servicii personale (51.691 persoane).

De precizat este că, cele mai multe locuri de muncă disponibile în total în România, în perioada 2025–2035, sunt estimate pentru șoferi și operatori de utilaje mobile (277.739 persoane), urmați apoi de specialiștii în afaceri și administrație (236.689 persoane) și de lucrătorii în vânzări (219.521 persoane).

Cele mai mari nevoi de înlocuire a forței de muncă în România, adică a numărului de persoane care vor trebui angajate pentru a-i înlocui pe cei care ies din piața muncii, în următorii zece ani, sunt estimate în rândul lucrătorilor agricoli calificați (262.147 persoane), apoi șoferi și operatori de utilaje mobile (152.634 persoane) și de muncitorii din metalurgie, construcții de mașini și meserii conexe (140.303 persoane).

