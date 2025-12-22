Prima pagină » Actualitate » În ce domenii vor fi cele mai multe locuri de muncă în România, în următorii 10 ani

În ce domenii vor fi cele mai multe locuri de muncă în România, în următorii 10 ani

22 dec. 2025, 16:47, Actualitate
În ce domenii vor fi cele mai multe locuri de muncă în România, în următorii 10 ani

Piața muncii din România va trece prin multe transformări în următorii ani, în ce privește sectoarele din care se vor face angajări, precum și a competențelor căutate de angajatori, arată specialiștii.

Astfel, specialiștii EURES explică, într-un articol publicat recent, că schimbările de pe piața muncii din Europa sunt determinate de digitalizare, automatizare, inteligență artificială, dar și de transformări economice și sociale profunde. Ca să facă față noilor provocări, viitorii angajați vor trebui își dezvolte o serie de abilități dincolo de competențele căutate, în mod obișnuit, de angajatori.

Adaptabilitatea, inteligența emoțională, gândirea critică și comunicarea efiecientă se află printre competențele care vor fi căutate pe piața muncii.

Nu în ultimul rând, în țara noastră, IT-ul, comerțul și industria auto vor crea cele mai multe locuri de muncă până în 2035, indică estimările Cedefop (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale), o agenție a Uniunii Europene specializată în formarea profesională și dezvoltarea competențelor. Pentru România, prognozele pentru următorii zece ani – perioada 2025–2035, arată cele mai mari creșteri ale numărului de angajați în sectorul IT, comerț și industria auto.

O altă secțiune a raportului indică clasamentul ocupațiilor cu cea mai mare creștere a numărului de angajați între 2025 și 2035. Topul este condus de specialiștii în afaceri și administrație (153.463 persoane), apoi de șoferi și operatori de utilaje mobile (125.105 persoane) și de specialiștii în tehnologia informației și comunicațiilor (123.238 persoane).

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Lista mai este completată de lucrători în vânzări (93.840 persoane), muncitori din minerit, construcții, industrie prelucrătoare și transport (92.300 persoane), asamblori (79.644 persoane), specialiști în știință și inginerie (78.455 persoane), tehnicieni în IT și comunicații (53.878 persoane), profesioniști din domeniile juridic, social și cultural (53.740 persoane) și lucrători în servicii personale (51.691 persoane).

De precizat este că, cele mai multe locuri de muncă disponibile în total în România, în perioada 2025–2035, sunt estimate pentru șoferi și operatori de utilaje mobile (277.739 persoane), urmați apoi de specialiștii în afaceri și administrație (236.689 persoane) și de lucrătorii în vânzări (219.521 persoane).

Cele mai mari nevoi de înlocuire a forței de muncă în România, adică a numărului de persoane care vor trebui angajate pentru a-i înlocui pe cei care ies din piața muncii, în următorii zece ani, sunt estimate în rândul lucrătorilor agricoli calificați (262.147 persoane), apoi șoferi și operatori de utilaje mobile (152.634 persoane) și de muncitorii din metalurgie, construcții de mașini și meserii conexe (140.303 persoane).

Autorul recomandă:

Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ George Simion spune că generalul Coldea e „la butoane” în scandalul justiției
16:35
George Simion spune că generalul Coldea e „la butoane” în scandalul justiției
LIVE Scandalul din Justiție, faza pe Parlament. Miniștrii Predoiu și Marinescu, la mâna deputaților și senatorilor. Cum au votat parlamentarii moțiunile
16:27
Scandalul din Justiție, faza pe Parlament. Miniștrii Predoiu și Marinescu, la mâna deputaților și senatorilor. Cum au votat parlamentarii moțiunile
EXTERNE La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum
16:25
La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacsu, atac dur la președinte: Nicușor Dan urmărește o distrugere a organizării sistemului de justiție
16:02
Avocatul Toni Neacsu, atac dur la președinte: Nicușor Dan urmărește o distrugere a organizării sistemului de justiție
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Ce anume din ADN-ul centenarilor îi face să trăiască atât de mult?
ULTIMA ORĂ Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
17:25
Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale”
METEO România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
17:21
România, lovită de un val de aer polar, de Crăciun. Unde sunt așteptate ninsori
FLASH NEWS Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
17:03
Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră
ULTIMA ORĂ Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
16:56
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete
FLASH NEWS Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
16:50
Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina
EXTERNE Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă
16:22
Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă

Cele mai noi