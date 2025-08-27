Bancul de miercuri | „TU TI RUM TU TU TU”

Redacția Gândul vă ajută să începeți ziua cu zâmbetul pe buze și vă aduce un banc bun pe care să-l împărtășiți cu apropiații.

– Ai ceva de muncă pentru mine, că m-au dat afară de la hotel?

– Păi de ce te-au dat afară?

– A venit un client la mine și mi-a zis: TU TI RUM TU TU TU

– Eu i-am răspuns: RAMPAPAPAM RAMPAPAPAM

– Și m-au dat afară. Cică ala voia două ceaiuri la camera 222, nu să-i cânt eu

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!