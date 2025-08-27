Bancul de miercuri | „TU TI RUM TU TU TU”

Redacția Gândul vă ajută să începeți ziua cu zâmbetul pe buze și vă aduce un banc bun pe care să-l împărtășiți cu apropiații.
– Ai ceva de muncă pentru mine, că m-au dat afară de la hotel?
– Păi de ce te-au dat afară?
– A venit un client la mine și mi-a zis: TU TI RUM TU TU TU
– Eu i-am răspuns: RAMPAPAPAM RAMPAPAPAM
– Și m-au dat afară. Cică ala voia două ceaiuri la camera 222, nu să-i cânt eu
Să râdem în continuare:
Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici
– Ce ai pățit la ochi?
– M-a lovit nevasta.
– De ce?
– I-am vorbit cu „tu”.
– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?
– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: … — Continuarea aici
BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”
BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP
BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”
BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii
BANC | Bulă merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W N O S T A X C Z