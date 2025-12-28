Sindicaliștii pregătesc proteste masive împotriva Guvernului Bolojan, după anunțul premierului despre concedieri: „Nu dorește o reformă reală”

Sindicaliștii din Administrație anunță proteste de amploare împotriva Guvernului Bolojan după declarațiile premierului privind reducerile de personal prevăzute pentru anul 2026. Primele manifestații ar urma să aibă loc după Revelion, iar liderii sindicali avertizează că anul viitor va fi marcat de tensiuni sociale majore.

Liderul FNSA a declarat că măsurile anunțate de Guvern nu reprezintă o reformă reală, ci doar o modalitate de a elimina angajați pentru a face loc numirilor politice.

„Vor să dea oameni afară, ca să externalizeze serviciile. Acest Guvern nu dorește să facă o reformă reală. După ce vor face concedierile, își vor angaja oamenii lor, membri de partid sau care au contribuit la partid.”

Reacția sindicaliștilor din Administrație vine după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că se vor face concedieri în anul 2026.

„În cursul anului viitor, ceea ce am stabilit, să reducem cheltuielile din administrație, va implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal. Nu trebuie să ne ascundem de asta! În fapt, anul viitor, toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu. Atunci ei vor avea două posibilități: fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie, acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal”, a spus Ilie Bolojan.

