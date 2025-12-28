Prima pagină » Știri externe » Israelul salută arestările din Italia. Ministrul Diasporei: „Hamas și-a mutat centrul în Europa”

28 dec. 2025, 17:46, Știri externe
Autoritățile israeliene recunosc operațiunea care a zdrobit celula Hamas din Italia. Ministrul israelian al Diasporei, Amichai Chikli, salută arestările, calificându-le „un pas important în lupta împotriva terorismului Hamas”. Organizația și-a mutat treptat centrul de greutate în Europa, potrivit Il Giornale.

Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei, afirmă că operațiunea evidențiază profunzimea infiltrării Hamas în societățile europene. Oficialul își exprimă speranța că ancheta va reprezenta „un punct de cotitură și începutul unui efort hotărât de a demantela rețelele Hamas în Europa și în lumea occidentală în general”.

Comunitatea evreiască italiană mulțumește poliției

Noemi Di Segni, președintele Uniunii Comunităților Evreiești din Italia, își exprimă recunoștința. „Luni întregi de investigații efectuate de experți au scos în sfârșit la iveală adevărul despre fondurile strânse prin exploatarea sentimentelor de milă și disponibilitatea de a ajuta poporul palestinian și Gaza”, declară Di Segni.

Ea susține că au fost folosite instrumente și spații pe care ordinea constituțională italiană le rezervă valorilor înalte. Acestea au fost în schimb abuzate cu abilitate.

„Suntem recunoscători poliției și justiției pentru eforturile lor neobosite”, concluzionează președinta Uniunii.

Walker Meghnagi, președintele comunității evreiești din Milano, mulțumește și el poliției pentru operațiune. El afirmă că aceasta sporește securitatea atât a comunităților evreiești, cât și a tuturor italienilor în general.

„De ani de zile denunțăm apropierea lui Hannoun de Hamas”, mai precizează președintele comunității evreiești din Milano.

Știrea este relatată pe larg și în Jerusalem Post, care detaliază circumstanțele operațiunii și comentariile ministrului de interne Matteo Piantedosi.

„Italia arestează în sfârșit cel mai bun prieten al Hamasului din Roma”, scrie Times of Israel.

