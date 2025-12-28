2026 aduce un nou val de concedieri în România. Mii de angajați își pierd locurile de muncă

Anul 2026 începe cu perspective dificile pentru piața muncii din România. Mai multe companii au anunțat concedieri colective sau închiderea definitivă a unor unități de producție, situație care va duce la pierderea a mii de locuri de muncă. Cele mai afectate domenii sunt industria auto, industria mobilei și sectorul IT, unde restructurările au început în 2025 și continuă și în 2026.

Cele mai recente concedieri sunt anunțate în vestul țării, în special în industria auto, sector dependent de comenzile venite din Germania. Două fabrici din Oradea vor face disponibilizări în 2026, iar la Ineu, în județul Arad, aproximativ 1.000 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă, după închiderea completă a unei unități de producție. La Oradea, o fabrică ce produce volane pentru piața germană va concedia aproximativ 120 de angajați, pe fondul scăderii comenzilor externe.

Concedieri și în IT și industria mobilei

Valul de restructurări se extinde și în alte sectoare. În ultimul an, aproximativ 19.000 de angajați din România și-au pierdut locurile de muncă, cele mai multe concedieri fiind înregistrate în industrie, servicii și comerț.

De la începutul anului 2025, industria auto a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de muncă. Sectorul IT a disponibilizat circa 3.000 de angajați, iar industria mobilei, afectată de închiderea mai multor fabrici, a pierdut aproximativ 2.000 de locuri de muncă.

AUTORUL RECOMANDĂ: