Ce salariu încasează o tânără din Spania care lucrează în minele din Australia. Se află la 14.000 km de casă

28 dec. 2025, 17:52, Actualitate
O tânără din Spania și-a luat inima în dinți și a plecat peste hotare, departe de țara natală, pentru a-și găsi stabilitatea financiară. A ajuns la 14.000 km depărtare de casă, în minele din Australia. Deși este departe de familie, de prieteni și de tot ce i-ar fi putut fi familiar, tânăra a ales să lucreze într-unul dintre cele mai puternice sectoare economice ale țării.

Deși la bază este jurnalistă, Virginia nu și-a găsit un loc de muncă în Spania, așa că a luat calea emigrării. Tânăra din Cádiz, Spania, stabilită în Perth, și-a luat inima în dinți și a pornit la 14.000 km depărtare de casă. Aici, în Australia, a ajuns să lucreze într-unul dintre cele mai puternice sectoare economice ale statului. Ea mărturisește că plata este mult mai mare față de cât ar fi putut câștiga în țara natală. În Spania, de exemplu, salariul mediu este de aproximativ 2.300 de euro brut pe lună.

Lucratul în mină: tură de 12 ore, cu pauze, în Australia

Pentru 7 zile de muncă, în tură de noapte, câștigă 2.500 de euro.

„2.500 de euro pentru șapte zile de muncă în tura de noapte”, mărturisește ea. Dacă ar lucra 21 de zile pe lună, ar însemna un salariu 7.500 de euro, scrie stirileprotv.ro.

Deși munca este foarte solicitantă, tânăra este mulțumită din punct de vedere financiar. Ea relevă faptul că există și zile mai liniștite, atunci când trebuie să ude mina pentru a reduce praful. Altfel, există și zile când activitatea este mai intensă. Din minele australiene se extrag resurse minerale, iar acestea reprezintă o parte vitală a economiei țării. Minerii locuiesc în tabere și sunt responsabili de activitatea de extracție sau de alte sarcini legate de funcționarea minei.

