Ai voie să speli rufele înainte de Revelion? În ce zile poți repune în funcțiune mașina de spălat

Perioada aceasta este încărcată de semnificații religioase, iar creștinii respectă tradiții și obiceiuri înainte de Anul Nou. Totuși, tot în această perioadă apar întrebări referitoare la reluarea activităților casnice: când se spală hainele, când se face curățenie? Iată mai jos, în articol, de pildă, când ai voie să speli rufele, înainte de Revelion.

Așa cum relevă cutumele bisericești, se spune că nu este bine să speli rufele sau să întreprinzi alte activități casnice în timpul sărbătorilor. Aceste zile ar trebui dedicate odihnei, precum și vieții spirituale și bucuriei. Credințele populare arată că în zilele de Crăciun nu ar trebui să faci activitățil legate de gospodărie, ci să te bucuri de sărbătoare, de prezențe celor dragi, de colinde, spirit și credință. Totul ar trebui să rămână în stare de pace, iar orice activitate solicitantă (de exemplu, muncile grele din gospodărie), ar trebui evitate.

Când ai voie să speli rufele?

În zilele de sărbătoare nu se spală rufele și nici nu se face curățenie. Totuși, în ce zile ai voie să speli, înainte de Revelion? Conform tradiției populare, activitățile casnice, în special spălatul rufelor, pot fi reluate din 28 decembrie. Pentru că ziua de 28 decembrie nu este considerată zi de mare sărbătoare, cutumele bisericești permit efectuarea activităților de zi cu zi.

Zilele de 29, 30 și 31 decembrie sunt, de altfel, considerate potrivite pentru a întreprinde diferse activități casnice. De obicei, sunt zile dedicate pregătirii pentru Revelion, arată CSID.

Sursă foto: Shutterstock