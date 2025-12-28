Prima pagină » Actualitate » Ai voie să speli rufele înainte de Revelion? În ce zile poți repune în funcțiune mașina de spălat

Ai voie să speli rufele înainte de Revelion? În ce zile poți repune în funcțiune mașina de spălat

28 dec. 2025, 17:07, Actualitate
Ai voie să speli rufele înainte de Revelion? În ce zile poți repune în funcțiune mașina de spălat

Perioada aceasta este încărcată de semnificații religioase, iar creștinii respectă tradiții și obiceiuri înainte de Anul Nou. Totuși, tot în această perioadă apar întrebări referitoare la reluarea activităților casnice: când se spală hainele, când se face curățenie? Iată mai jos, în articol, de pildă, când ai voie să speli rufele, înainte de Revelion.

Așa cum relevă cutumele bisericești, se spune că nu este bine să speli rufele sau să întreprinzi alte activități casnice în timpul sărbătorilor. Aceste zile ar trebui dedicate odihnei, precum și vieții spirituale și bucuriei. Credințele populare arată că în zilele de Crăciun nu ar trebui să faci activitățil legate de gospodărie, ci să te bucuri de sărbătoare, de prezențe celor dragi, de colinde, spirit și credință. Totul ar trebui să rămână în stare de pace, iar orice activitate solicitantă (de exemplu, muncile grele din gospodărie), ar trebui evitate.

Activitățile casnice pot fi reluate din 28 decembrie / foto: Shutterstock

Când ai voie să speli rufele?

În zilele de sărbătoare nu se spală rufele și nici nu se face curățenie. Totuși, în ce zile ai voie să speli, înainte de Revelion? Conform tradiției populare, activitățile casnice, în special spălatul rufelor, pot fi reluate din 28 decembrie. Pentru că ziua de 28 decembrie nu este considerată zi de mare sărbătoare, cutumele bisericești permit efectuarea activităților de zi cu zi.

Zilele de 29, 30 și 31 decembrie sunt, de altfel, considerate potrivite pentru a întreprinde diferse activități casnice. De obicei, sunt zile dedicate pregătirii pentru Revelion, arată CSID.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei
16:41
Începem anul mai săraci. Cât vom pierde la pensie și la salariu, în 4 zile. Anul 2026, anul sărăciei
CONTROVERSĂ Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”
16:24
Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”
COD ROȘU România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol
15:36
România îngheață. Țara s-a aflat sub asediul iernii în ultimele 48 de ore: risc de accidente și arbori doborâți în urma codului roșu de viscol
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile magistraților pentru luni
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Știința explică de ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert
EXCLUSIV Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
17:03
Iliescu, rămas nejudecat pentru sângele vărsat. Lavinia Betea: Nu-l putem exonera de dubla crima făcută, una în rândul populației civile
LIVE 🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
16:30
🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
CONTROVERSĂ Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul
15:52
Judecătoarea Moroșanu, „eroina” Recorder, după protestele pe Justiție, a plecat în Laponia. Ce venituri are magistratul
FLASH NEWS Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
15:37
Emmanuel Macron a transmis un omagiu la moartea lui Brigitte Bardot: „Plângem o legendă a secolului”
FLASH NEWS Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
15:34
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”
SPORT Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ”
15:29
Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ”

Cele mai noi