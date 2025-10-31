Prima pagină » Bancuri » BANCUL de vineri | Bulă, frizerul și calviția

BANCUL de vineri | Bulă, frizerul și calviția

31 oct. 2025, 11:25, Bancuri
BANCUL de vineri | Bulă, frizerul și calviția

Bancul de vineri este despre celebrul Bulă, care a cam chelit. Și, deși, mai are doar patru fire de păr pe cap, totuși decide să se ducă la frizer…

Păi bine, Bulă, și cum ai vrea să te aranjez?
– Cărare pe mijloc, două fire într-o parte și două într-o parte.
În timp ce încerca să îl aranjeze, îi cade un fir.
– Bulă, acum cum îl aranjăm?
– Păi așa șic, cu cărare într-o parte.
Doar că îi mai cade un fir și rămâne doar cu două.
– Ei, Bulă, ce fac acum?
– Cu cărare pe mijloc, cum altfel?!
Dar îi cade și penultimul fir.
– Bulă, ai rămas cu un singur fir. Cum te iau acum? În ce parte?
– Foarte simplu! Pe ăsta lasă-l vâlvoi, să-mi confere un aspect tineresc.

