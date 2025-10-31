BANCUL de vineri | Bulă, frizerul și calviția

Bancul de vineri este despre celebrul Bulă, care a cam chelit. Și, deși, mai are doar patru fire de păr pe cap, totuși decide să se ducă la frizer…
Păi bine, Bulă, și cum ai vrea să te aranjez?
– Cărare pe mijloc, două fire într-o parte și două într-o parte.
În timp ce încerca să îl aranjeze, îi cade un fir.
– Bulă, acum cum îl aranjăm?
– Păi așa șic, cu cărare într-o parte.
Doar că îi mai cade un fir și rămâne doar cu două.
– Ei, Bulă, ce fac acum?
– Cu cărare pe mijloc, cum altfel?!
Dar îi cade și penultimul fir.
– Bulă, ai rămas cu un singur fir. Cum te iau acum? În ce parte?
– Foarte simplu! Pe ăsta lasă-l vâlvoi, să-mi confere un aspect tineresc.
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici