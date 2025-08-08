Bancul de vineri: Marian a creat grupul „La grătar”, pe WhatsApp. Grupul se pregătește să încingă carnea pe grătar, iar Marian decide să afle cine este vegan.
Marian a creat grupul „La grătar”, pe WhatsApp.
– Grătar mâine la mine!
George: Mișto! Abia aștept să bag niște fripturi și niște coaste!
– Bun! E cineva vegan pe aici?
Maria: Eu! Mă bucur că ai întrebat!
Maria a fost scoasă din grup.
Un bețiv la bar:
– Bună ziua. Suc de morcovi aveți?
– Nu.
– Dar de roșii?
– Nu domnule, aici e bar!
– Dar fiertură de țelină?
– Nu avem decât băuturi alcoolice.
– Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut să beau alcool, dar dacă nu aveți altceva, dați-mi o vodcă!
Când băiețelul de 6 ani, Johnny, și mama lui așteptau autobuzul, mama îi spune:
– Voi cumpăra bilet doar pentru mine și când șoferul te va întreba câți ani ai, spune-i că ai 5 și nu va fi nevoie să plătesc pentru tine.
Vine autobuzul, urcă mama, cere un singur bilet, urcă și Johnny după ea. Șoferul îl întreabă:
– Cum te cheamă, tinere?
– Johnny, răspunde cu mândrie copilul.
– Și câți ani ai tu, Johnny?
Bulă, la doctor:
– Cum aș putea trăi 100 de ani?
– Fumați?!
– Nu!
– Beți?!
– Nu!
– Mâncați de la fast-food?!
Se spune că, într-un sat din România, trăia un țăran de 150 de ani cu soția lui. Se duc ziariștii să-l vadă și mare le e surpriza când dau peste un om în putere.
– Cum ai reușit, bade, să te menții așa de bine?
– Revoluția victorioasă din 1989…
– Lasă, bade, politica! Ce-ai mâncat, ce-ai băut?
– Păi, revoluția victorioasă din 1989…
– Lasă, bade, astea! Câte femei ai avut, câți copii ai făcut, ce-ai mâncat, ce-ai băut?
