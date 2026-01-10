Un militar american aflat în rezervă, care a luptat în mai multe teatre de operațiuni, a fost găsit mort, la jumătatea acestei săptămâni, într-un apartament din orașul ilfovean Otopeni. Anchetatorii nu au putut stabili încă ce a provocat decesul bărbatului, potrivit surselor noastre.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ilfov au intrat în alertă, miercuri, după ce David Lee Heeling, un cetățean american în vârstă de 67 de ani, a fost descoperit fără suflare.

Sursele citate au afirmat că fiica militarului a sunat-o, din SUA, pe iubita româncă a tatălui ei și a întrebat-o dacă știe ceva despre el. Violeta C. ar fi mers la adresa lui Heeling, unde l-a găsit nemișcat. Femeia a sunat la numărul de urgență 112, însă echipa medicală nu a putut decât să constate decesul.

Surse judiciare au afirmat că ușa apartamentului era închisă, dar nu încuiată pe dinăuntru.

Cadavrul nu prezenta semne de violență, însă în casă s-au găsit mai multe medicamente cu efect antidepresiv, pentru care americanul nu avea rețetă, cu toate că pot fi achiziționate doar cu prescripție medicală.

Se așteaptă analizele toxicologice

În același timp, pe lângă depresie, David Lee Heeling ar fi fost și dependent de alcool. Totuși, polițiștii nu au putut stabili, până acum, o legătură între aceste elemente și cauza morții, în condițiile în care se așteaptă încă, de la Institutul Medico-Legal, rezultatul analizelor toxicologice.

Conform surselor Gândul, Heeling trecuse în rezerva Armatei SUA după ce ar fi servit în mai multe teatre de operațiuni din lume. Spre sfârșitul carierei, acesta ar fi fost detașat în România, unde ar fi cunoscut-o pe Violeta, o româncă angajată la Aeroportul „Henri Coandă”.

Pe parcursul anului 2025, el ar fi venit în România de trei ori și făcea demersuri în vederea reînrolării în armata americană. Acesta spera că, în ciuda vârstei, va primi un post în România, mai ales că, spun sursele Gândul, intenționa să se stabilească definitiv în țara noastră.

