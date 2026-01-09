Prima pagină » Știri externe » Trump a fost întrebat dacă îl capturează și pe Vladimir Putin, după Nicolas Maduro. Ce a răspuns liderul american

Trump a fost întrebat dacă îl capturează și pe Vladimir Putin, după Nicolas Maduro. Ce a răspuns liderul american

Ruxandra Radulescu
10 ian. 2026, 00:30, Știri externe

Donald Trump a susținut o conferință de presă la Casa Albă, vineri, în care a fost întrebat cu privire la un posibil ordin de capturare a lui Vladimir Putin, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Maduro.

Întrebarea a făcut referire la comentariile lui Zelenski cu privire la prinderea lui Maduro, în care a sugerat că SUA ar trebui să se comporte la fel și în cazul liderului de la Kremlin.

„Ați fi dispus să dați un ordin de capturare a lui Vladimir Putin” a întrebat reporterul.

„Nu cred că va fi necesar”, a răspuns Donald Trump. „Întotdeauna am avut o relație foarte bună cu el”, a adăugat acesta.

Președintele Trump a precizat însă „dezamăgirea” față de modul în care Vladimir Putin continuă în Ucraina.

„Sunt însă foarte dezamăgit. Am încheiat opt războaie. Credeam că acesta va fi unul dintre cele ușor de gestionat”.

Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei

În timp ce negocierile de pace cu Ucraina continuă, Vladimir Putin e posibil să evite să facă o mutare care să-l provoace pe Donald Trump pe segmentul „Venezuela”.

Dacă prețul petrolului va scădea din cauza acțiunilor SUA în Venezuela, acest lucru nu va face decât să slăbească și mai mult Rusia, consideră John E. Herbst, directorul principal al Centrului Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Ucraina.

Putin însuși nu a comentat încă operațiunea americană din Venezuela, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a sunat sâmbătă pe președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, pentru a-și exprima „o puternică solidaritate” cu guvernul, iar ministerul rus de Externe a cerut public Statelor Unite să-l elibereze pe Maduro.

„Asta e tot. Limitele capacităților Rusiei explică o mare parte din acest răspuns discret. Rusia poate fi o superputere nucleară, dar armata sa convențională are o capacitate limitată de a proiecta putere și, așa cum a demonstrat războiul său plin de probleme împotriva Ucrainei, este caracterizată de slăbiciuni evidente atunci când luptă în apropierea țării”, a precizat analistul.

FOTO: Mediafax

