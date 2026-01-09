„Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni

Președintele Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Europa a rămas în urmă comparativ în comparație cu Rusia. De aceea Vladimir Putin nu se teme de o posibilă ofensivă din partea liderilor europeni.

În contextul tensiunilor dintre SUA și liderii Uniunii Europene, din cauza războiului din Ucraina și, mai nou, a dorinței de anexare a Groenlandei a lui Trump, liderul de la Casa Albă a afirmat că Europa a rămas în urmă, spre deosebire de Rusia.

Mai mult, Trump a adăugat că Vladimir Putin nu are cum să se teamă de Europa, ci doar de Statele Unite.

„Vladimir Putin nu se teme de Europa, se teme de Statele Unite ale Americii, pentru că eu sunt președinte. Europa rămâne în urmă. Europa trebuie să-și revină”, a declarat președintele Donald Trump.

Trump a eliberat rușii de pe petrolierul „Marinera”, dar refuză să spună dacă a vorbit cu Putin

Președintele american Donald Trump a refuzat să răspundă, într-un interviu acordat joi seară pentru Fox News, dacă liderul rus Vladimir Putin l-a sunat după ce forțele americane au capturat petrolierul Marinera. De asemenea, liderul de la Casa Albă a eliberat doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului. Ministerul de Externe din Rusia a salutat decizia lui Trump de a elibera cetățenii ruși.

Trump a fost întrebat dacă Putin l-a sunat după confiscarea navei Marinera.

„Nu vreau să spun asta. Dar adevărul este că navele rusești — acolo era un submarin și un distrugător — ambele s-au îndepărtat foarte repede când am ajuns noi. Și noi am capturat nava”, a declarat președintele SUA.

După ce Trump a decis să elibereze membrii ruși din echipajul navei reținute în Atlantic, Moscova a salutat această mișcare.

