Donald Trump: „Cuba este o țară de din lumea a treia”

Ruxandra Radulescu
10 ian. 2026, 00:05, Știri politice
Donald Trump FOTO: Mediafax

Donald Trump a numit Cuba o țară din lumea a treia, în cadrul unei conferințe de presă, susținute vineri la Casa Albă. Afirmațiile președintelui vin într-n moment, în care politica de expansiune a liderului de la Casa Albă se manifestă în plină forță.

După capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, una dintre țările asupra căreia SUA dorește să-și manifeste controlul este Cuba.

„În Cuba situația este foarte precară. Ei se bazau pe Venezuela pentru rol. Cuba este o țară de lumea a treia”, a declarat președintele Donald Trump.

Trump: „Nu e nevoie de acțiune militară”

Duminica trecută, Trump a sugerat, într-un dialog cu jurnaliștii la bordul Air Force One, că intervenția militară nu este necesară în Cuba, deoarece este o țară în prag de colaps.

„Nu cred că avem nevoie de vreo acțiune militară”, a spus Trump. „Se pare că se va prăbuși”.

„Nu știu dacă vor rezista, dar Cuba nu are acum niciun venit”, a adăugat președintele american.

„Situația din Cuba atârnă de un fir de ață”

De asemenea, în cadrul unei intervenții telefonice la un post de televiziune, Donald Trump a afirmat că actualul regim politic din Cuba, aflat sub conducerea președintelui Miguel Díaz-Canel Bermúdez, riscă să se prăbușească așa cum se întâmplă cu Iranul, la cârma căruia se află alatoiahul Kamenei.

„Da cred că s-a putea prăbuși. Situația din Cuba atârnă de un fir de ață, este într-un mare necaz. Se află în mare necaz de 45 de ani, dar cred că și-au făcut-o cu mâna lor”, a declarat președintele Donald Trump.

De asemenea, secretarul general Marco Rubio a acuzat conducerea cubaneză că „susține” guvernul venezuelean al lui Nicolás Maduro și sponsorizează aparatul său de securitate internă, inclusiv gărzile sale personale de corp.

Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, consideră că președintele Cubei trebuie înlăturat și că răsturnarea guvernului Maduro ar contribui la o transformare în Cuba.

