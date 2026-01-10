SUA și Ucraina au anunțat că vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari

Statele Unite și Ucraina vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari, potrivit The Telegraph.

Trump și Zelenski vor semna un acord privind „prosperitatea” post-război și garanțiile de securitate la Davos. Cei doi lideri sunt în drum spre Elveția pentru a stabili planuri pentru reconstrucția Ucrainei postbelice (numai în situația în care Rusia va înceta să mai atace țara) și să încheie acordul economic. Încă nu sunt foarte multe detalii publice despre planul de pace în 20 de puncte stabilit de Trump.

În fața reporterilor, Zelenski a declarat că speră că acordul va asigura Ucrainei recuperarea economiei, reabilitarea pieței muncii și a vechiului stil de viață în Ucraina de dinainte de război.

Ucraina ar urma să-și paveze calea către întoarcerea la economia pe timp de pace printr-o serie de împrumuturi, subvenții și investiții străine.

Alături de Coaliția Voinței, la programul de reconstrucție al Ucrainei va contribui și cea mai mare companie de investiții din lume- BlackRock.

Sursa Foto: Profimedia

