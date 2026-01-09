Președintele Donald Trump, autoproclamat președinte al păcii, a amenințat din nou Groenlanda cu anexarea într-o conferință de presă organizată la aproape o săptămână de la capturarea dictatorului Nicolas Maduro și preluarea controlului a 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela.

În cadrul unei întâlniri cu toate marile companii de petrol americane pe tema Venezuela, președintele SUA a fost furibund pe tema preluării Groenlandei de către SUA. Donald Trump a spus că Groenlanda este liberă să accepte de bunăvoie să fie anexată, iar în caz contrar, a lăsat de înțeles că SUA vor utiliza forța. „Va fi cu frumosul (easy way), sau cu urâtul (hard way)”.

Donald Trump: „Dacă au pus o barcă acolo acum 500 de ani nu înseamnă că dețin pământul”

„Aș vrea să fac o înțelegere, cu frumosul. Dacă nu o facem cu frumosul, o vom face pe calea ce grea”, a spus președintele.

Președintele Trump spune că localnicii nu dețin Groenlanda: „Faptul că au pus o barcă acolo acum 500 de ani nu înseamnă că dețin pământul”.

Trump crede că dacă America nu anexează Groenlanda, o vor face China și cu Rusia

Președintele SUA a spus că americanii trebuie să controleze Groenlanda pentru a nu ajunge sub controlul chinezilor sau a rușilor:

„Dacă vă uitați chiar în afara Groenlandei chiar acum, există distrugătoare rusești, distrugătoare chinezești și submarine rusești peste tot. Nu vom permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda – pentru că exact asta ar face dacă nu am acționa. Așadar, vom face ceva cu Groenlanda, fie pe calea bună, fie pe calea mai dificilă”.

Președintele SUA: „Atunci când deținem un teritoriu, îl apărăm. Nu apărăm contracte de închiriere”

Trump invocă și necesitatea apărării insulei arctice.

„Pentru că atunci când o deținem, o apărăm. Nu apărăm contractele de închiriere în același mod – trebuie să o deținem. Țările au nevoie de proprietate, iar dumneavoastră apărați proprietatea. Nu apărați contractele de închiriere”

„Nu vorbesc despre bani deocamdată, dar vom face ceva. Fie că le place, fie că nu”

Trump a spus că deocamdată nu vorbește de bani, de cumpărarea Groenlandei, dar este posibil să discute despre asta în viitorul imediat.

„Nu vorbesc deocamdată despre banii despre cumpărarea Groenlandei — deși s-ar putea să vorbesc despre asta mai târziu — dar acum, vom face ceva cu Groenlanda, fie că le place, fie că nu. Pentru că, dacă nu o facem, Rusia sau China vor prelua Groenlanda și nu vom avea Rusia sau China drept vecini”, a anunțat Donald Trump.

