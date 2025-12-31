Ce mesaj au primit turiștii de la hotelul Simonei Halep cu câteva ore înainte de petrecerea de Revelion

Reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep în Poiana Brașov le-au transmis turiștilor care și-au făcut rezervare pentru petrecerea organizată în seara dintre ani că pregătirile au intrat pe ultima sută de metri.

Cu doar câteva ore înainte de eveniment, reprezentanții hotelului patronat de fosta mare sportivă le-au transmis vizitatorilor că ultimele pregătiri, care vizează programul artistic, se apropie de sfârșit. Mai mulți artiști vor întreține atmosfera în această noapte la hotelul de 4 stele.

„Lumina e gata. Muzica își caută locul. Ultimele pregătiri pentru Revelion”, au transmis reprezentanții hotelului Simona Halep din Poiana Brașov.

Cât au plătit turiștii pentru un sejur de 4 nopți la hotelul Simonei Halep

Turiștii care au ales să petreacă un sejur la hotelul Simonei Halep au avut de plătit sume importante. Prețurile pentru sejurul de Revelion au început de la 1.430 de euro de persoană și au ajuns până la 2.080 de euro pentru camerele premium. Așadar, un cuplu a fost nevoit să scoată din buzunar între 2.860 și 4.160 de euro pentru pachetul care include „4 nopți de cazare în camere moderne, condiții premium, cu mic dejun inclus; brunch special în prima zi a anului 2026; program artistic de excepție cu DJ invitați speciali la SiHA Restaurant & Lounge, atmosferă vibrantă 3 nopți la rând și recital deosebit cu Mrs. Sax”.

