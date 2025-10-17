Prima pagină » Bancuri » Bancul de vineri | S-a însurat sau nu vecinul?

Bancul de vineri | S-a însurat sau nu vecinul?

17 oct. 2025, 07:14, Bancuri
Bancul de vineri | S-a însurat sau nu vecinul?

Dacă e vineri, atunci este momentul să te delectezi cu un nou banc spumos. De data aceasta, o întrebare plutește în „aer”: oare s-a însurat sau nu vecinul? Iată bancul!

-Salut, vecine, te-ai însurat?

-Salut, nu, vecine, de ce întrebi?

Te-am auzit că ai zis: iubire, a venit pizza.

-Am zis așa ca să nu creadă băiatul de la delivery că le mănânc eu singur pe toate patru.

Alte bancuri haioase

Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă:

Bulă, care este rezultatul?

Doamna învățătoare, este meci nul.

Patronul unei întreprinderi se hotărăște meargă facă o vizita neanunțată muncitorilor, vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar ne aducă pizza!

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

Peste o lună, vei primi răspunsul meu.

Vreți mai gândiți?

-Nu, vreau s-o mai îngraș!

