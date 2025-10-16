Bancul de joi | De ce mint bărbații, de fapt

Bancul de joi aduce în atenție o temă recurentă: „de ce mint bărbații de fapt”. Acest banc vine să dea un răspuns la o întrebare care a frământat femeile din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Iată bancul!

Bărbații ar minți mai puțin, dacă femeile ar pune mai puține întrebări.

Alte bancuri haioase

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

–Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

–Peste o lună, vei primi răspunsul meu.

–Vreți să vă mai gândiți?

-Nu, vreau s-o mai îngraș!

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:

– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.

Soțul îi răspunde:

– Ei vezi draga mea! Nu ți-am zis eu că o să îți ofer o viață ca în povești?

