16 oct. 2025, 08:41, Bancuri
Bancul de joi | De ce mint bărbații, de fapt

Bancul de joi aduce în atenție o temă recurentă: „de ce mint bărbații de fapt”. Acest banc vine să dea un răspuns  la o întrebare care a frământat femeile din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Iată bancul!

Bărbații ar minți mai puțin, dacă femeile ar pune mai puține întrebări.

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

Peste o lună, vei primi răspunsul meu.

Vreți mai gândiți?

-Nu, vreau s-o mai îngraș!

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:

– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.

Soțul îi răspunde:

Ei vezi draga mea! Nu ți-am zis eu o îți ofer o viață ca în povești?

