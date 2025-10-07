Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Câinele, papagalul și pisica

07 oct. 2025, 07:28, Bancuri
Începe dimineața cu râs și voie bună! GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu bancul zilei de marți – Află cum un câine, un papagal și o pisică pot ține locul unui …soț. Continuarea te va face să râzi.

– Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăiești singură?

– Nu sunt singură, am un câine, un papagal și o pisică. Îmi ajung…

– Dar, totuși, aceste animale nu pot ține loc unui soț.

– Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură toată ziua, iar pisica e plecată toată noaptea.

Să râdem în continuare:

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.
Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:
– Cu cat ești tu plătit pe lună?
– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.
– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii si pleacă.
Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:
– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?
– A, băiatul acela? Nu lucra aici!
Venea doar să ne aducă pizza!

„Domnul polițist, pot să explic”

Un tip este oprit pentru viteză:

– Domnul polițist, pot să explic!

– Nu explici nimic, hai la secție!

– Domnule, dar este o situație…

– Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

– Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

– Apropo de asta…

– Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

– Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

– Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

BANC | Bulă plasează un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că…

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără

