Finala Eurovision 2026. Care e modul în care pot vota telespectatorii și când va cânta reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu (FOTO - Alexandru Dobre/Mediafax Foto)
România revine în finala Eurovision după patru ani, iar Alexandra Căpitănescu ne reprezintă, în aceeași seară, pe scena Wiener Stadthalle din Viena. În total, 25 de ţări luptă sâmbătă pentru trofeu, iar show-ul este transmis în direct de TVR 1 şi TVR+, de la ora 22:00.

Prezentatori vor fi Bogdan Stănescu şi Kyrie Mendel, iar la ediţia din acest an, punctajul acordat de juriul României va fi prezentat de Eda Marcus. Transmisiunea în limba semnelor române va fi disponibilă exclusiv pe platforma TVR+.

Vineri, artiştii au participat la tradiţionala repetiţie cu steaguri, la care au fost prezente toate cele 25 de ţări calificate în finală. Tot vineri, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026 a urcat din nou pe scena de la Viena pentru repetiţia destinată juriilor de specialitate, una dintre cele mai importante etape înaintea show-ului de sâmbătă seară.

România va intra în concurs sâmbătă, cu numărul 24, în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu va interpreta piesa „Choke Me” pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în faţa a milioane de telespectatori din întreaga lume.

La ediţia din acest an, rezultatele Eurovision sunt stabilite în proporţii egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naţionale, fiecare având o pondere de 50%, notează stiripesurse.ro.

Cum poate vota publicul din România

Publicul din România îşi poate susţine favoriţii prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu se poate vota pentru reprezentantul propriei ţări.

Pentru a vota în Marea Finală 2026, telespectatorii români trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate.

În Finală, se pot vota toate piesele cu numerele 01–25, cu excepţia numărului 24, care aparţine reprezentantei ţării noastre. Costul unui vot este de 1 euro + TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision: www.esc.vote. Platforma poate fi accesată atât de pe telefon, cât şi de pe calculator, iar plata se poate face prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanţi.

Cum poate fi votată România

România poate primi voturi din partea ţărilor aflate în competiţie, dar şi din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante.

Astfel, susţinătorii pot vota pentru Alexandra Căpitănescu dacă utilizează o metodă locală de televoting sau de plată online compatibilă cu regulamentul competiţiei şi tastează numărul 24 (poziţia de intrare a României în concurs).

În Marea Finală, votul se va deschide chiar înainte de interpretarea primei piese. Acesta va rămâne deschis pe durata tuturor prestaţiilor şi aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei piese. Puteţi vota de până la 10 ori.

Cele 25 de ţări finaliste care vor urca pe scena Eurovision 2026 sunt:

1. Danemarca – Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem”
2. Germania – Sarah Engels – „Fire”
3. Israel – Noam Bettan – „Michelle”
4. Belgia – ESSYLA – „Dancing on the Ice”
5. Albania – Alis – „Nân”
6. Grecia – Akylas – „Ferto”
7. Ucraina – LELEKA – „Ridnym”
8. Australia – Delta Goodrem – „Eclipse”
9. Serbia – LAVINA – „Kraj Mene”
10. Malta – AIDAN – „Bella”
11. Cehia – Daniel Zizka – „Crossroads”
12. Bulgaria – DARA – „Bangaranga”
13. Croaţia – LELEK – „Andromeda”
14. Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei”
15. Franţa – Monroe – „Regarde!”
16. Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!”
17. Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin”
18. Polonia – ALICJA – „Pray”
19. Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más”
20. Suedia – FELICIA – „My System”
21. Cipru – Antigoni – „JALLA”
22. Italia – Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì”
23. Norvegia – JONAS LOVV – „YA YA YA”
24. România – Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
25. Austria – COSMÓ – „Tanzschein”

