Prima pagină » Știri externe » Politicianul britanic care i-ar putea lua locul lui Keir Starmer în funcția de premier: „Ieșirea din UE a fost o greșeală catastrofală”

Politicianul britanic care i-ar putea lua locul lui Keir Starmer în funcția de premier: „Ieșirea din UE a fost o greșeală catastrofală”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Wes Streeting,  fostul secretar al Sănătății, a declarat că este pregătit oricând să-i ia locul lui Keir Starmer în funcția de prim-ministru al Regatului Unit. Acesta și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Laburist, potrivit The Times.

Politicianul laburist în vârstă de 43 de ani a spus în conferința de presă de sâmbătă că își dorește ca Regatul Unit să se alăture din nou Uniunii Europene.

„Ieșirea  din Uniunea Europeană a fost o greșeală catastrofală. Campania pentru ieșire i-a deluzionat pe votanții înșiși, crezând că Regatul Unit ar putea să clădească o nirvana de piață liberă globală, ca și cum am fi avut încă la dispoziția noastră Compania Indiilor de Est.  Erau complet orbiți de extrema dreaptă care a creat o lume cu sumă nulă,  o lume a dictatorilor și oligarhilor, unde puterile de mijloc să se descurcă pe cont propriu este o fantezie.”, a spus acesta.

„[BREXIT] ne-a lăsat mai puțin bogați, mai slabi și mai incontrolabili decât în orice moment de dinaintea Revoluției Industriale. Nu ne mai putem permite să fim tăcuți, trebuie să refacem relația. În 2026, poporul britanic va vedea că într-o lume periculoasă, trebuie ne unim forțele. Atât pentru a reclădi  economia și comerțul, cât și pentur a ne îmbunătăți apărarea împotriva amenințărilor, precum agresiunea Rusiei și politica retragerii „America First”. Cea mai mare oportunitate economică pe care o avem este la ușa noastră. Avem nevoie de o nouă relație specială cu UE. Pentru că viitorul Marii Britanii se află în Europa,  și într-o zi, înapoi în Uniunea Europeană”, a concluzionat West Streeting.

Starmer a devenit tot mai dezaprobat de populația britanică din cauza numirii scandaloase a unui oficial care avea legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Creșterea costurilor vieții și pierderea alegerilor locale i-au determinat pe politicienii laburiști să-i ceară demisia în public a lui Keir Starmer.

Inclusiv laburistul West Streeting și-a dat demisia din funcția de secretar al Sănătății și l-a îndemnat pe fostul său șef de cabinet să procedeze la fel.

Sursa Foto: Hepta

Sursa Video: Clash Report

Autorul recomandă:Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Un drapel palestinian, atârnat pe Turnul Eiffel de către activiști pro-Palestina
21:39
Un drapel palestinian, atârnat pe Turnul Eiffel de către activiști pro-Palestina
FLASH NEWS Atac în Italia. În Modena, un șofer nord-african de 30 de ani a intrat cu mașina în mulțime. 7 persoane, rănite
20:37
Atac în Italia. În Modena, un șofer nord-african de 30 de ani a intrat cu mașina în mulțime. 7 persoane, rănite
SCANDALOS La o emisiune în direct de la televiziunea de stat iraniană, un prezentator a tras cu AK-47 într-un drapel al Emiratelor Arabe Unite
20:30
La o emisiune în direct de la televiziunea de stat iraniană, un prezentator a tras cu AK-47 într-un drapel al Emiratelor Arabe Unite
CONTROVERSĂ Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
19:29
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
TRAGEDIE Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru care a plecat în misiune de recuperare a unor turiști pierduți în peșteri subacvatice
18:26
Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru care a plecat în misiune de recuperare a unor turiști pierduți în peșteri subacvatice
PROTEST Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
17:06
Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
Mediafax
Manchester City câștigă Cupa Angliei în fața celor de la Chelsea
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Mai mulți răniți după ce un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime în Italia. Șoferul a înjunghiat un trecător care a încercat să-l oprească
Mediafax
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Click
Horoscop 17 mai. Leii sunt în centrul atenției, Scorpionii au de luat decizii importante
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
De ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni. Ce spun psihologii despre metal, furie și anxietate
TELEVIZIUNE Finala Eurovision 2026. Care e modul în care pot vota telespectatorii și când va cânta reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu
22:04
Finala Eurovision 2026. Care e modul în care pot vota telespectatorii și când va cânta reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu
TRAGEDIE Un tânăr de 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unei curse de enduro în Bistrița-Năsăud
21:34
Un tânăr de 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o prăpastie, în timpul unei curse de enduro în Bistrița-Năsăud
TRANSPORT Gruia Stoica vrea să intre pe toate rutele din România cu automotorul diesel „Leon”, construit de Grampet Group, dar cumpără și trenuri din Danemarca
20:55
Gruia Stoica vrea să intre pe toate rutele din România cu automotorul diesel „Leon”, construit de Grampet Group, dar cumpără și trenuri din Danemarca
FLASH NEWS Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
20:01
Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
INEDIT Românii nu își mai botează copiii cu nume ca: Ion, Constantin sau Andreea. Ce prenume exotice aleg. Eric, în topul preferințelor
19:55
Românii nu își mai botează copiii cu nume ca: Ion, Constantin sau Andreea. Ce prenume exotice aleg. Eric, în topul preferințelor
NEWS ALERT Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
19:28
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi

Cele mai noi

Trimite acest link pe