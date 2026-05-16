Politicianul britanic care i-ar putea lua locul lui Keir Starmer în funcția de premier: „Ieșirea din UE a fost o greșeală catastrofală”

Wes Streeting, fostul secretar al Sănătății, a declarat că este pregătit oricând să-i ia locul lui Keir Starmer în funcția de prim-ministru al Regatului Unit. Acesta și-a anunțat candidatura la șefia Partidului Laburist, potrivit The Times.

Politicianul laburist în vârstă de 43 de ani a spus în conferința de presă de sâmbătă că își dorește ca Regatul Unit să se alăture din nou Uniunii Europene.

„Ieșirea din Uniunea Europeană a fost o greșeală catastrofală. Campania pentru ieșire i-a deluzionat pe votanții înșiși, crezând că Regatul Unit ar putea să clădească o nirvana de piață liberă globală, ca și cum am fi avut încă la dispoziția noastră Compania Indiilor de Est. Erau complet orbiți de extrema dreaptă care a creat o lume cu sumă nulă, o lume a dictatorilor și oligarhilor, unde puterile de mijloc să se descurcă pe cont propriu este o fantezie.”, a spus acesta.

„[BREXIT] ne-a lăsat mai puțin bogați, mai slabi și mai incontrolabili decât în orice moment de dinaintea Revoluției Industriale. Nu ne mai putem permite să fim tăcuți, trebuie să refacem relația. În 2026, poporul britanic va vedea că într-o lume periculoasă, trebuie ne unim forțele. Atât pentru a reclădi economia și comerțul, cât și pentur a ne îmbunătăți apărarea împotriva amenințărilor, precum agresiunea Rusiei și politica retragerii „America First”. Cea mai mare oportunitate economică pe care o avem este la ușa noastră. Avem nevoie de o nouă relație specială cu UE. Pentru că viitorul Marii Britanii se află în Europa, și într-o zi, înapoi în Uniunea Europeană”, a concluzionat West Streeting.

Starmer a devenit tot mai dezaprobat de populația britanică din cauza numirii scandaloase a unui oficial care avea legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Creșterea costurilor vieții și pierderea alegerilor locale i-au determinat pe politicienii laburiști să-i ceară demisia în public a lui Keir Starmer.

Inclusiv laburistul West Streeting și-a dat demisia din funcția de secretar al Sănătății și l-a îndemnat pe fostul său șef de cabinet să procedeze la fel.

